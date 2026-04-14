“Llegar a Guatemala es visitar a mi hermano y a mi amigo”: Carlos Ballarta presentará en el país el espectáculo “Naco Ladino”

Carlos Ballarta ha construido una comunidad de admiradores, quienes constantemente difunden el contenido que publica en plataformas.

Ballarta se dedica al stand-up comedy y desde el 2012 se ha caracterizado por integrar humor ácido, irreverente y sin filtros en sus espectáculos.

El comediante mexicano se mantiene activo en redes sociales y firmemente interactúa con sus seguidores. Además, es conocido debido a que ha convertido insultos sobre su apariencia y origen en parte de su identidad y humor en sus chistes, bromas y temáticas.

Su contenido en Netflix, YouTube, Spotify, Amazon Music y otras plataformas, ha alcanzado millones de reproducciones y se ha posicionado en los primeros lugares de listas de reproducción en varias regiones de Latinoamérica y EE. UU.

El comediante mexicano Carlos Ballarta promociona "Naco Ladino" en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ballarta promociona en la actualidad Naco Ladino, su reciente apuesta de stand-up comedy que aborda la cultura e identidad en latinoamericana, estereotipos y una dosis de temas personales.

Ese espectáculo se presentará en Guatemala y Ballarta compartió detalles de su trayectoria, preparación y curiosidades durante una entrevista reciente con Prensa Libre.

“Me gusta mucho informarme sobre lo que está pasando, especialmente en temas que me llaman la atención. Investigo, confirmo y luego comparto mi opinión, mi análisis, pero es una observación con toques de humor. Me gusta mucho esa dinámica porque creo que es una parte crucial para el stand-up comedy, al menos como me lo enseñaron y por eso intento hacerlo lo más seguido que puedo”, dijo Ballarta desde la Ciudad de México.

Naco Ladino: algo más que un espectáculo

De acuerdo con Ballarta, este espectáculo surgió como una herramienta de autodefensa con humor, debido a que durante mucho tiempo lo han señalado e incluso odiado por su forma de hablar, por su apariencia y porque lo vinculan como una persona con origen de clase popular.

“En mi país utilizan Naco para insultar, para hacerte de menos y por estereotipar a personas de clase baja y Ladino es alguien que sabe andar por el mundo con picardía, alguien con astucia, chispa y muy inteligente. Así surgió el nombre de este show, que incluye momentos épicos”, indicó el comediante mexicano.

A propósito de la temática del espectáculo, Ballarta explicó la dificultad con la que constantemente se enfrenta y que va mucho más allá de su preparación. “Lo que sucede con el stand-up comedy, es que, una vez que escribes un show y lo publicas en alguna plataforma (YouTube, Netflix, Spotify, etc.), tienes que cambiar, tienes que reescribir otra vez nuevo material, nuevos chistes e integrar novedades porque así no es repetitivo”, dijo.

Ballarta explicó que Naco Ladino es un espectáculo de 1.30 horas, pero que el tiempo depende siempre de la conexión con el púbico. “Tengo el material listo para una hora, y, dependiendo de cómo vaya viendo a la gente, agrego pedazos de chistes y así el show se extiende a una hora con treinta minutos. Sin embargo, si veo que la audiencia está chida (genial, agradable), agrego otras entonaciones en los remates para llamar la atención, o de repente, si se presta alguna improvisación ahí con la gente, pero no más de 10 minutos para no cansarlos”, explicó.

El regreso a su natal Guatemala

Con Naco Ladino, el comediante mexicano realizará en abril una gira por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. A partir de mayo llegará a EE. UU. y varias ciudades de su país.

Ballarta se presentó en Guatemala, pero quedó convencido de la calidad de sus residentes y de la energía con la que ha conectado con sus admiradores locales, por ello, recuerda con cariño y admiración al país.

“Mi ilusión es visitar todas las capitales de Latinoamérica, por eso me hace ilusión volver a mi natal ciudad de Guatemala. Allá a mi tierra donde me la paso muy rico y donde se come muy sabroso. Para mí, llegar a Guatemala es visitar a mi hermano y a mi amigo. Así que por favor asistan a mi show porque será grato contar con su compañía”, concluyó.

Fecha

Carlos Ballarta se presentará en Guatemala, el miércoles 15 de abril del 2026.

Hora

El espectáculo está previsto para las 19 horas.

Lugar

Concha acústica del Parque de la Industria, zona de la capital.

Precios y localidades

Fan – Q345

Ultra fan – Q575

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eticket.gt

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.