Looney Tunes se inspira en “La gran estafa” para su nueva película

Robos organizados y planes de atracos formarán parte del argumento de la próxima cinta protagonizada por los famosos Looney Tunes. Warner Brothers lleva a Bugs Bunny y sus amigos a involucrarse en el mundo del crimen en el filme que toma como referencia la saga de películas La Gran Estafa (Ocean´s 11).

Hasta el momento no se ha dado a conocer ningún detalle de la filmación, más que la intención de realizar una versión divertida de este clásico. Tampoco se conoce quién sería el guionista y productor, pero en los círculos de Hollywood, algunos se aventuran a mencionar al pícaro Bugs Bunny como principal protagonista, es decir que asumiría el papel de Danny Ocean o su equivalente.

Otros planes del estudio

Según el medio especializado TheWrap, la nueva película de Looney Tunes se suma a otros proyectos novedosos del estudio que también está desarrollando una nueva película de Tom y Jerry y una película animada por computadora de Los Picapiedra titulada Conoce a los Picapiedra. Esta última está siendo dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, los cineastas detrás de la película de Super Mario Bros.

Otro proyecto en desarrollo es una película de Speedy Gonzales, que está a cargo de Jorge R. Gutiérrez, director de El Libro de la Vida. Mientras tanto, Colin Trevorrow, director de Jurassic World, está trabajando en Suricatos, una adaptación fotorrealista de la serie de televisión Meerkat Manor descrita como una aventura familiar animada.

El sitio de noticias Infobae asegura que "el desarrollo de estas producciones coincide con una etapa de reorganización para los estudios de animación vinculados a Warner Bros.". Asegura que tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Skydance, la nueva estructura corporativa contempla la supervisión de tres divisiones: Warner Bros. Pictures Animation, Paramount Animation y Skydance Animation.