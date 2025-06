Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de “Yo soy Betty, la fea” están en Guatemala y revelan intimidades de la comedia que presentarán en el país

Cerca de las 14 horas, las famosas actrices colombianas Natalia Ramírez y Lorna Cepeda llegaron a Guatemala después de su reciente presentación en El Salvador. Casi dos días antes de la presentación que tendrán en el país con la comedia Muertas de la risa que será en el Parque de la Industria el próximo domingo 15 de junio.

Comparten que esta idea surgió como una propuesta de Cepeda (Patricia Fernández en la novela Yo soy Betty, la fea) para producir juntas esta comedia. "Buscamos a un libretista amigo, muy conocido y con quien ya habíamos trabajado antes, Juan Ricardo Gómez. Él escribe libretos excelentes", explica Ramírez quien es recordada por su papel de Marcela Valencia.

"Nos mostró una historia que ya tenía escrita, muy divertida y original: trata sobre dos mujeres que coinciden en la morgue para reconocer a su ser amado… y resulta que es el mismo hombre. Ahí es cuando se dan cuenta de que han sido víctimas de la misma persona. Enfrentan un doble dolor: el duelo por la pérdida y la traición de la infidelidad. Y es precisamente a partir de esa tragedia que comienza toda la dinámica de la comedia", dice Ramírez.

Las actrices colombianas además conversaron durante 10 minutos acerca de su carrera y proyectos, sin dejar de lado qué ha representado ellas estar en el Universo de Yo soy Betty, la fea, la novela, que debutó en 1999 y que fue creada por el guionista Fernando Gaitán.

Para recordar, se convirtió en la novela más exitosa de todos los tiempos. Recibió un Record Guinnes en 2010 en esta categoría y fue transmitida en más de 180 países y doblada a 25 idiomas.

A la llegada a Guatemala también grabaron un video para compartir sus primeros momentos en esta tierra.

¿Qué ha significado volver a trabajar juntas y fortalecer esa amistad y conexión que han tenido durante todos estos años?

Lorna: Nunca nos hemos desconectado en el tema laboral. A través de los años siempre hemos seguido trabajando en distintas producciones y nuestra amistad ha estado presente. Nos conocemos mucho, sabemos cómo trabajar la una con la otra. Ha sido chévere (muy bonito).

¿Y qué ha sido para ustedes impactar durante 25 años en Latinoamérica y el mundo?

Natalia: Ha sido una bendición. Realmente, solo hay palabras de agradecimiento para poder expresar el privilegio que tuvimos de haber podido estar en esa novela y que haya tenido el éxito y el fenómeno que fue a nivel mundial.

Lorna: Seguir con la historia que hace Prime Video fue para nosotras todo un honor y un placer, porque siempre estamos dispuestas a volver a estos personajes. Ya los tenemos como metidos en el ADN, son parte de nosotras.

Hacer comedia en un mundo tan convulsionado representa, a veces, un acto de resistencia. ¿Qué piensan ustedes al respecto?

Lorna: Lo estábamos hablando hace poquito, porque siempre el mundo ha tenido sus características también oscuras. Siento que la comedia te da un poco de luz y un poco de respiro.

Natalia: A mí me parece que la comedia genera risa y la risa es sanar. Entonces, la risa te alivia, te cura. Hay muchísimos estudios que dicen que, si estás enfermo, trates de ver series que te hagan reír, estar al lado de gente que provoque risa, porque eso segrega una cantidad de hormonas que te favorecen para que puedas curarte.

Es interesante la posibilidad de que, a través de la risa, la gente también pueda sanar.

¿Qué historias les han impactado del público con el que han compartido en el escenario?

Natalia: Hay muchas personas que nos dicen cosas muy especiales, cosas tan extremas como: “Me salvaron la vida. Me iba a suicidar y mi único momento era ver Betty, y si no hubiera sido por ustedes, probablemente habría perdido mi vida.”

Una chica argentina que estaba en coma escuchaba Betty todo el tiempo. Cuando despertó, recordaba las voces, los sonidos. También pasa algo simpático: las personas quizá no me ubican en un primer momento, pero al escuchar mi voz, me dicen: “¡Es Marcela!”

¿Cómo siguen unidos y qué ha pasado en los momentos de despedida del elenco de Yo soy Betty, la fea?

Natalia: Nuestros muertos siempre son ángeles importantes que nos cuidan. Dora Cadavid, Raúl Santa, Celmira Luzardo... Han sido muchos. El más reciente, Kepa Amuchástegui.

Hemos perdido parte del ejército y son bajas que duelen y se les extraña. A la vez, se agradece haber podido compartir con cada uno de ellos, porque la novela nos convirtió en familia.

¿Qué consideran que ustedes llevan de Colombia para el resto de la región?

Lorna: Yo siento que nuestro humor. Somos latinos que nos entendemos mucho en ese aspecto. Ahora, con toda la globalización, eso nos ha ayudado a unirnos muchísimo.

Natalia: También traemos de regreso el agradecimiento por tanto cariño recibido. Los guatemaltecos son muy cariñosos.

Tienen anécdotas de sus viajes a Guatemala. Han estado aquí en dos ocasiones pasadas también compartiendo en teatro.

Natalia: Estuvimos cuando vinimos con Betty Teatro, en Antigua Guatemala. Una ciudad empedrada y con un arco impresionante. Tienen lugares lindos. También conocimos Cayalá, parece un Santorini. Tienen comida espectacular. Siempre que nos hemos ido, extrañamos Guatemala.