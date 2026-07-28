“Los Aparecidos, Vol. 2”: la obra de teatro que recrea la leyenda de La maldición de San Juan Perdido

Juan emprenderá un viaje a San Juan Perdido, un lugar que no existe en los mapas, pero que está lleno de leyendas, apariciones y un secreto que ha permanecido oculto durante décadas.

Esta puesta en escena, que llega de la mano de Recorrido de Leyendas GT y El Duende del Ático, narra el viaje que emprende Juan luego de que su abuelo, supuestamente fallecido, le enviara una invitación para visitar San Juan Perdido.

Al llegar al pueblo, el personaje se da cuenta de que este no es un lugar común, pues está lleno de almas en pena y marcado por una maldición. En su camino, las almas en pena le irán revelando más sobre su abuelo para ayudarlo a resolver el misterio.

Según el comunicado, la historia se inspira en las leyendas más oscuras de Guatemala y en la narrativa de Juan Rulfo. En su última función en cartelera, la obra está a cargo de Óscar Cano, junto con un elenco de actores.

Fecha:

Viernes 31 de julio del 2026.

Hora:

La función inicia a las 19.30 horas.

Se recomienda llegar 20 minutos antes de la función para acomodarse en su lugar.

Lugar:

Universidad Popular (UP), 10 calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Costo:

Q75 por persona.

Entradas:

Los boletos están a la venta en la página de Facebook de Recorrido de Leyendas GT y en la taquilla el día del evento.

Edad recomendada:

A partir de los 10 años.

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