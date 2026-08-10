“Los colombianos sabemos unirnos”: el mensaje de Shakira a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4

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“Los colombianos sabemos unirnos”: el mensaje de Shakira a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4

Luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia y dejó más de un centenar de fallecidos, Shakira envió un mensaje a sus compatriotas e invitó a donar.

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FOTODELDÍA AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Personas trabajan en labores de rescate en un edificio que se derrumbó debido al terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país este lunes, en Cali (Colombia). (Foto Prensa Libre: EFE)

Colombia fue sacudida la mañana de este 10 de agosto por un terremoto de magnitud 7.4 que, hasta el momento, ha dejado 132 muertos y 700 heridos, según medios internacionales. Ante la emergencia, Shakira compartió un mensaje de apoyo a sus compatriotas.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar (Chocó) y, según reporta el Servicio Geológico Colombiano en su página oficial, registró una magnitud de 7.4 y una profundidad de 103 km.

Asimismo, en el último balance entregado por el presidente Abelardo de la Espriella se reportan al menos 188 personas desaparecidas, mientras que el Servicio Geológico lo cataloga como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI.

Reportes del medio El Tiempo destacan que hasta las 19.46 horas de Colombia se habían registrado 47 réplicas, la más fuerte de magnitud 4.8. Además, se reportan más de cinco mil viviendas afectadas, “tres hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con unas averías con una operación restringida”.

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FOTODELDÍA - AME7645. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico. EFE/Ernesto Guzmán

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Ante ello, la cantante barranquillera Shakira emitió un mensaje de apoyo y solidaridad a sus compatriotas que enfrentan los efectos del sismo. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, inició.

La artista, que reside en Estados Unidos y está a semanas de iniciar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España, comentó que es en estos momentos cuando se demuestra cómo los colombianos se unen y se sostienen unos a otros.

“Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, destacó luego de los reportes del sismo, ocurrido a las 7.34 horas de Colombia. Asimismo, compartió una campaña de donación destinada a los afectados por el sismo en Colombia.

El sismo se sintió en gran parte de Colombia y, según medios internacionales, también fue sensible en Panamá. Se reportan derrumbes de edificios, daños en viviendas y escuelas, así como centros de atención de salud colapsados.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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