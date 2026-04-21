Los Galos en Guatemala 2026: Fechas, recintos, entradas y otros detalles de los conciertos que ofrecerán en el país

Este martes 21 de abril, el grupo chileno Los Galos confirmó que visitará Guatemala y dará varias presentaciones en el país. De acuerdo con sus integrantes, será un reencuentro que han anhelado durante más de cinco décadas, debido a que, según sus registros, la última ocasión que cantaron en un recinto nacional fue en 1973.

En la actualidad el grupo está conformado por Roberto Zúñiga (baterista, fundador y director), Jorge Deij (tecladista), Carlos Lorenzo Peña (vocalista), Eladio “Tato” Farías (bajista), Juan Ramón Suazo (guitarrista), José Antonio “Toño” Martínez (trompetista), y Leo Guzmán (saxofonista). Además, los apoya Rodrigo Espinoza (sonidista).

Con éxitos como Amor por ti, Como deseo ser tu amor, Él o yo, Amor, Amor te necesito, Detalles, Entrega total, Un minuto de tu amor, Amada amante y Qué esperas de mí, Los Galos han conquistado corazones en Latinoamérica desde 1963.

A propósito de su regreso a Guatemala, los músicos afirmaron que será un regalo compartido y en doble vía, debido a que saben del cariño de sus admiradores locales, pero están dispuestos a sorprender con un extenso repertorio porque es una cuenta pendiente que tienen qué saldar. “Volver a Guatemala después de tanto tiempo es un largo sueño cumplido”, “Un regreso soñado” y “Un desafío hermoso”, comentaron Los Galos este martes 21 de abril durante una videoconferencia.

“Es una felicidad total saber que regresaremos a Guatemala después de más de 50 años, así que alisten las gargantas y el corazón, porque nuestras canciones serán cantadas con todos los sentimientos”, agregaron.

Los Galos agregaron que, debido a las diferentes propuestas musicales que existen en la actualidad, el público sigue enganchado con sus canciones debido a que están vinculadas con el amor.

“Siempre que exista en la Tierra un hombre y una mujer, existirá el amor y el romance. Creemos que es eso y quizás puedan cambiar las modas, pero mientras estén enamorados, el corazón se va para allá. Por eso es por lo que creemos que la gente escuchó nuestra música con el corazón y ahí se quedó, agradecida. Muchos nos abrazan, algunos lloran, otros les llega la melancolía y todo es válido, pero al final, todos se emocionan y ayudan a que la historia de Los Galos continúe”, finalizaron.

Fecha 1

Los Galos ofrecerán un concierto el jueves 7 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 19 horas.

Lugar

Café Escenario, zona 9

Precios y localidades

Vip - Q425

Platino - Q375

Otro - Q325

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de fanaticks.live

Fecha 2

Los Galos ofrecerán un concierto el viernes 8 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 19 horas.

Lugar

Club de Oficiales La Aurora, zona 13

Precios y localidades

Platino - Q525

Vip - Q575

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de fanaticks.live

Fecha 3

Los Galos ofrecerán un concierto el sábado 9 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 19 horas.

Lugar

Club Guatemala, zona 1

Precios y localidades

Salón Don Pedro VIP - Q550

Salón Don Pedro Platino - Q475

Salón Don Pedro Oro - Q375

Salón Anexo Plata - Q375

Balcón Segundo nivel - Q375

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de fanaticks.live

Fecha 4

Los Galos ofrecerán un concierto el domingo 10 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 13 horas.

Lugar

Casa San Bartolomé, Milpas Altas

Precios y localidades

Vip - Q375

Oro - Q325

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de fanaticks.live

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