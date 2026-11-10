“Los gigantes no existen” llega a la Sala de Cine del Centro Cultural de España en Guatemala

Andrés, un niño de 9 años que sobrevive a uno de los episodios más violentos del conflicto armado interno en Guatemala, es el protagonista de esta cinta que aborda una de las consecuencias de la guerra. El filme, que forma parte de la agenda cultural del Centro Cultural de España en Guatemala (CCEG), cuenta cómo un paramilitar decide llevarse al pequeño para criarlo junto con su esposa.

El argumento de la cinta se centra en la relación de estos tres personajes y gira en torno a la presión que recibe el paramilitar cuando se descubre que rescató al niño. Las amenazas vuelven a rondar al improvisado grupo familiar: Andrés ve cómo la violencia sigue presente en su vida.

"En medio del miedo, Andrés intenta encontrar su lugar en una familia marcada por la violencia y los silencios. La llegada de su hermana pondrá en cuestión esa frágil convivencia", detalla la reseña de la cinta.

Aunque la película está basada en un caso real, el director y guionista español Chema Rodríguez introdujo elementos de ficción en la trama. Fue filmada en el área rural de Guatemala. "A través de esta historia, Los gigantes no existen aborda las huellas del conflicto armado, la supervivencia y las contradicciones de quienes vivieron sus consecuencias", expone el CCEG.

La cinta se proyecta como parte del ciclo de la Sala de Cine, en colaboración con la Fundación Ixcanul y el CCEG.

Fecha

21 de noviembre de 2026

Hora

16 horas

Lugar

Centro Cultural de España en Guatemala, 6a avenida 11-02 zona 1

Admisión

Libre, hasta llenar aforo

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.