XVII Festival Nacional de Teatro: un espacio de crecimiento y evolución

Más allá del entretenimiento, el teatro tiene el poder de expresar diversos sentimientos, educar, desafiar e incluso transformar. A lo largo de la historia, el arte dramático ha sido reflejo de las sociedades y ha permitido conocer perspectivas acerca de aspectos históricos, sociales, religiosos y políticos.

Entre los siglos VI y IV a. C., los griegos ya celebraban rituales religiosos en honor a Dionisos, dios del vino y la fertilidad. En esas actividades se fusionaban danzas, narraciones y escenificaciones de mitos. Con el tiempo, el teatro se clasificó en diversos géneros, como la tragedia, la comedia y la tragicomedia. En el siglo XX, con el surgimiento de corrientes como el futurismo, el surrealismo y el dadaísmo, apareció el teatro contemporáneo.

En Guatemala, el teatro tiene orígenes tanto mayas como europeos. Ejemplo de ello es el drama dinástico Rabinal Achí, que data del siglo XV. España también trajo sus propias obras y, poco a poco, surgieron propuestas en las que se fusionaron las expresiones propias del país con las tendencias internacionales.

Un espacio de evolución

Desde el 2006, el país celebra el Festival Nacional de Teatro, que solo dejó de realizarse en tres ocasiones: dos debido a la pandemia de covid-19, en 2020 y 2021 y otra por un cambio de fechas. Por esta razón, aunque comenzó hace 20 años, este año llega a su decimoséptima edición.

La actriz y directora teatral Mercedes Fuentes, una de sus fundadoras, señala que hay personas y agrupaciones que han participado desde el principio del proyecto, como Andamio Teatro Raro, Caja Lúdica y el director Víctor Barillas, quien ha trabajado en puestas en escena con los grupos Sotzil y Ajchowen y ahora presentó la pieza teatral Mayul con la agrupación Tz’aqol. Otro grupo que menciona como recurrente es La Molotera Teatro, que este domingo 8 presentará Un mar de caracolas.

La mayor parte de las ediciones se han celebrado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Durante la pandemia, el festival dejó de realizarse en ese espacio cultural y se trasladó a la Universidad Popular (UP). Este año vuelve al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde contará con tres escenarios: el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, la Sala Tras Bastidores y el Salón Dorado.

Fuentes asegura que, desde sus inicios, el festival ha buscado contar con grupos artísticos provenientes de diversos departamentos. “Más que todo hemos tenido presencia de occidente, aunque hacemos un esfuerzo porque visiten también grupos de oriente, pero ha habido más dificultades”, revela.

Uno de los aspectos que Fuentes destaca de esta edición es la participación de mujeres que no solo son directoras y productoras, sino también, guionistas de sus piezas teatrales. Este es el caso de Brenda Santizo, Cesia Franco y Liza Sándigo. “Ellas vienen con propuestas muy frescas, con metodologías también muy interesantes y nos traen trabajos que además son de su autoría”.

Esta edición estará dedicada a la artista Patricia Orantes, a quien la producción del festival reconoce como una de las figuras más importantes del teatro por su trayectoria como actriz, directora, maestra, productora y gestora.

Variada agenda

El festival comenzó el jueves 5 de noviembre con la puesta en escena de La historia de un tigre, del dramaturgo italiano Dario Fo, interpretada por el actor Luis Carlos Pineda. El viernes 6, Andamio Teatro Raro presentó la pieza Árbol Adentro, y el sábado 7, Tz’aqol ofreció Mayul.

La última palabra es la pieza escrita y dirigida por Brenda Santizo de La Maleta Producciones que se presentará el jueves 12 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Maleta Producciones)

Las próximas funciones serán:

Un mar de caracolas: esta es una propuesta escénica creada a partir de la obra del mismo nombre, ganadora del Certamen Centroamericano 15 de Septiembre del 2020. La Molotera Teatro la llevará al escenario el domingo 8, a las 11 horas, en la Sala Tras Bastidores.

Paracetamol: cuenta la historia de una mujer embarazada que busca atención médica. Sin embargo, se encuentra con el excéntrico Dr. Fútbol, un médico obsesionado con el deporte. Esta es la propuesta de Cesiempreteatro y se presentará el domingo 8, a las 17 horas, en la Sala Tras Bastidores.

El cuadro número 16: en esta obra, el aclamado pintor Max Gauner y un crítico de arte han sido invitados a quedarse una temporada en el palacio imperial. Su estadía se hace cada vez más complicada mientras el misterio que los rodea amenaza con ser expuesto por uno de sus anfitriones. Axioma Teatro presentará la obra el lunes 9, a las 19 horas, en el Salón Dorado.

El Búnker: la obra sigue a tres jóvenes de personalidades opuestas, AVA, PYT y LER, atrapados en un refugio subterráneo. La obra explora sus luchas por sobrevivir. La decisión final sobre su destino quedará en manos del público. Esta propuesta es el resultado de un trabajo de exploración e improvisación realizado por Caja Lúdica. La función será el 10 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón Dorado.

Nuestro adiós está en el aire: esta pieza aborda temas como la vejez, la soledad, la memoria, el amor y las huellas emocionales que persisten incluso cuando el recuerdo comienza a desvanecerse. La propuesta narra la historia de Abel, un hombre mayor que, tras sufrir el deterioro de sus recuerdos, intenta reconstruir los fragmentos de una promesa amorosa hecha a Rafael. La puesta en escena está a cargo de Teatro Soporte y se realizará el miércoles 11, a las 19 horas, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo.

La última palabra: una obra original de teatro posmoderno que muestra el existencialismo del ser humano a través de sus miedos, anhelos y la complejidad de la interacción humana. La historia invita al espectador a analizar y valorar lo que realmente vale la pena. Está escrita y dirigida por Brenda Santizo, de La Maleta Producciones. Se presentará en la Sala Tras Bastidores el jueves 12, a las 19 horas.

Yaxché y el pájaro corazón: la obra está dedicada a la niñez víctima de desaparición forzada durante el conflicto armado en Guatemala. En su puesta en escena se combinan los títeres con la animación. En la trama, una ceiba es el portal que conecta dos mundos entre los que un niño transita para contar su historia. Es una producción de Teatro Armadillo y se presentará el viernes 13, a las 19 horas, en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo.

Centroamérica: el festival cerrará con la actuación del grupo mexicano Lagartijas tiradas al sol, que presentará esta pieza, fruto de un proyecto de investigación artística que reúne una obra de teatro y una publicación, surgidas del encuentro con una región cercana geográficamente, pero desconocida para México. El escenario de esta puesta en escena será el Teatro de Cámara Hugo Carrillo y la función será el sábado 14 de noviembre, a las 19 horas.

Todas las funciones tienen un precio de Q60 y los boletos se adquieren en la taquilla.

Un taller gratuito

El festival también incluye espacios de formación dirigidos tanto a los artistas que ya se desempeñan sobre los escenarios como a quienes comienzan a interesarse en ellos.

En esta ocasión, se impartirá un taller de animación de objetos para escena, a cargo de Jorge Bac, facilitador y actor de teatro y cine.

El objetivo de esta actividad es despertar la mirada poética sobre el objeto y ofrecer a los participantes una experiencia intensiva de juego y experimentación para descubrir cómo un objeto inerte puede convertirse en un personaje con dramaturgia propia en escena.

El taller se impartirá el 9 de noviembre, a las 15 horas, en el Salón Dorado.