“Los Ilusionistas 3”: fecha de estreno, tráiler oficial y detalles sobre el regreso del elenco original

La magia de los Cuatro Jinetes vuelve a la pantalla grande con más trucos en "Now You See Me: Now You Don’t", una cinta en donde nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca. Conozca la fecha de estreno.

Los Cuatro Jinetes están de regreso. Nueve años después de la segunda entrega, Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder y Henley Reeves vuelven a la gran pantalla para su próximo espectáculo, con el objetivo de llevar la magia al siguiente nivel.

Se trata de la tercera entrega de la cinta Los Ilusionistas: Now You See Me: Now You Don’t, en la que los miembros del elenco original Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco vuelven a interpretar sus papeles como los Cuatro Jinetes.

Además, se confirma el regreso de Morgan Freeman como Thaddeus Bradley, el experto en desenmascarar trucos de magia. Aunque Mark Ruffalo no aparece en el póster oficial de la cinta, el portal estadounidense Variety asegura que también retomará su papel como Dylan Rhodes.

Dirigida por Ruben Fleischer, director de películas como Venom, Zombieland y Uncharted, Los Ilusionistas 3 incorpora a un nuevo grupo de magos, interpretados por Ariana Greenblatt, Justice Smith y Dominic Sessa, esenciales para esta nueva trama en la que los Jinetes deberán enfrentarse a una red criminal global conocida por vender diamantes.

¿De qué trata Los Ilusionistas 3?

Esta tercera entrega llevará a los Jinetes a un nuevo reto en donde nada es lo que parece...

Danny Atlas se reencontrará con los otros tres Jinetes y, junto a un grupo de nuevos magos, se enfrentará a una red criminal liderada por los Vanderburg, conocidos por vender diamantes a traficantes de armas, tratantes de personas y caudillos para lavar dinero. Su objetivo: desmantelar esta organización.

Para esto, su arma principal será lo que mejor saben hacer: un acto de magia.

“Ruben ha plasmado todos los giros inesperados y la magia que el público espera de esta franquicia, a la vez que ha elevado el nivel y la escala en todos los sentidos”, declaró Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en la CinemaCon. “Estamos deseando que el público descubra lo que ha hecho con la tercera película y estamos encantados de que siga creando aún más magia con nosotros”, continuó.

Fogelson también confirmó que ya se trabaja en la cuarta entrega de la cinta. Según sus palabras, quedaron tan satisfechos con la versión del director “que ya estamos desarrollando el siguiente capítulo”.

¿Cuándo se estrena Los Ilusionistas 3?

Según se anunció, la fecha de estreno para Now You See Me: Now You Don’t será el próximo 14 de noviembre en Estados Unidos, así que posiblemente en países como Guatemala el estreno sea en fechas similares.