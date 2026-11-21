La nueva película de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha había recaudado unos 56 millones de dólares en taquilla en Norteamérica entre su preestreno, el jueves 19 de noviembre del 2026, y su estreno oficial, el viernes 20, según informaron este sábado 21 medios especializados en espectáculos como Variety y The Hollywood Reporter.

La nueva precuela de la popular saga de ciencia ficción se estrenó en 4,018 salas de Norteamérica y se estima que, en su primer fin de semana de proyecciones, supere los 120 millones de dólares de recaudación, por encima de los 85 millones que había estimado Lionsgate, el estudio responsable de la producción.

Amanecer en la cosecha, basada en la novela homónima de Suzanne Collins, retrocede en el tiempo para mostrar a un joven Haymitch Abernathy, el hombre que años más tarde sería mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Haymitch, encarnado por Joseph Zada, es seleccionado para el segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición en la que el Capitolio elige a 48 tributos, el doble de lo habitual, para competir en los juegos del hambre.

Entre los actores que integran el reparto se encuentran:

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

McKenna Grace en el papel de Maysilee Donner

Ralph Fiennes como el presidente Snow

Kieran Culkin como Caesar Flickerman

Glenn Close como Drusilla Sickle

Whitney Peak como Lenore Dove

Además, la cinta incluye cameos de Jennifer Lawrence (Katniss), Josh Hutcherson (Peeta) y Woody Harrelson (Haymitch adulto), quienes retoman sus personajes originales.

Un historial de éxitos

La precuela anterior, Balada de pájaros cantores y serpientes, centrada en el joven presidente Snow, recaudó 363 millones de dólares a escala mundial en el 2023 y superó su presupuesto de 100 millones.

Según Variety, la franquicia suma en conjunto más de 3,437 millones de dólares en las taquillas del mundo.

La saga comenzó en el 2012 y, desde entonces, ha sumado cinco películas más: