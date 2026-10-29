“Los juegos del hambre” regresan: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson retomarán sus papeles en la nueva película

La saga de Los juegos del hambre vuelve a la pantalla con Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, una producción que no solo explorará los orígenes de uno de sus personajes más icónicos, sino que también traerá de regreso a tres figuras de la franquicia original.

La noticia se dio a conocer durante una emisión del pódcast estadounidense Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. En este espacio, la ganadora del Óscar Jennifer Lawrence confirmó su regreso en el papel de Katniss Everdeen.

La actriz estadounidense expresó su entusiasmo por retomar el papel que impulsó su carrera en la ciencia ficción, así como su deseo de reencontrarse con parte del equipo con el que trabajó en las producciones anteriores de la franquicia.

Lawrence no había interpretado al personaje desde el estreno de Sinsajo - Parte 2, en el 2015, por lo que la noticia de su regreso ha causado revuelo entre sus seguidores.

Pero ella no será la única que haga un guiño a la nostalgia en la nueva producción. También se ha confirmado el regreso de Josh Hutcherson, quien volverá a dar vida a Peeta Mellark, mientras que Woody Harrelson retomará su papel como Haymitch Abernathy en su versión adulta.

La inclusión de los tres actores en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha es un homenaje al legado de la franquicia y sirve como puente narrativo entre los sucesos ya conocidos y la nueva etapa de la historia.

Aunque los personajes de la saga original estarán presentes, la nueva entrega se centrará en Haymitch Abernathy, pero en una versión muy diferente de la que el público conoce. La historia se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y sigue los pasos de un Haymitch adolescente.

Esta entrega profundiza en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, la 50.ª edición de los Juegos del Hambre, que se caracteriza por una regla implacable: cada distrito debe enviar el doble de los tributos habituales, lo que aumenta la cantidad de jóvenes obligados a competir en la arena.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llegará a la gran pantalla el próximo 20 de noviembre del 2026.