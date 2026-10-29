Patrick Stewart, actor de Star Trek y Marvel, muere a los 86 años: su familia revela las causas de su muerte y cómo vivió sus últimos momentos

El actor británico Patrick Stewart, recordado por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y a Charles Xavier en la saga X-Men, falleció el miércoles 28 de octubre del 2026, según anunció su familia por medio de un comunicado publicado este jueves 29 en las redes sociales del artista.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora batalla contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, se lee en el escrito.

El artista, quien tenía 86 años, pasó sus últimos momentos rodeado de familiares y amigos, música en vivo, oraciones, lágrimas y risas, según detalla el comunicado.

“Siempre atesoraremos la tranquilidad y el reflejo de paz en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”, expresaron sus seres queridos.

La publicación también rinde homenaje a las seis décadas de trayectoria artística del actor, quien brilló en Broadway, la gran pantalla y la televisión, especialmente en el universo de Marvel y Star Trek.

“Su sonora voz y su singular talento serán por siempre sinónimo de interpretaciones imborrables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la Nave Estelar Enterprise”.

El comunicado también hace referencia a su labor filantrópica y sus esfuerzos en el activismo a favor de los derechos humanos, los supervivientes de la violencia doméstica, los refugiados del mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal. “Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida”, asegura su familia.

Finalmente, el escrito cita una frase del propio Patrick Stewart publicada en sus memorias Making It So: A Memoir (Haciéndolo realidad: Memorias):

“Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida inusual que lo ha llevado mucho más allá de los límites de la experiencia humana normal. Pero también es alguien que se ha mantenido fiel a sus raíces terrenales, ya que ellas son las que le dieron su identidad. Al final, él siente la llamada del hogar, al igual que yo”, escribió el actor en el libro publicado en el 2023.

Más de seis décadas de trayectoria

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, en el condado de Yorkshire, Inglaterra. Comenzó su carrera en la actuación muy joven y, en 1966, se unió a la Royal Shakespeare Company, donde destacó en obras clásicas de Shakespeare.

En 1979 ganó el premio Laurence Olivier a mejor actor de reparto por Antonio y Cleopatra.

En 1987 saltó a la fama mundial al interpretar al capitán Jean-Luc Picard, personaje con el que protagonizó la serie Star Trek: The Next Generation hasta 1994 y otras cuatro películas de la franquicia. El actor retomó su papel décadas después en la serie Star Trek: Picard (2020).

En el 2020 conquistó a las nuevas generaciones como el profesor Charles Xavier, líder de los mutantes de X-Men, un personaje que encarnó en X2, X-Men: La batalla final, Wolverine inmortal, Logan y X-Men: Días del Futuro Pasado.

En el Universo Cinematográfico de Marvel regresó al papel con Doctor Strange en el multiverso de la locura y Avengers: Doomsday, que se estrenará en diciembre del 2026.

Además, participó en otras producciones como Excalibur (1981), Duna (1984), Robin Hood: Hombres en mallas (1993) y Green Room (2015).

Stewart ganó un premio Grammy en 1996 en la categoría de mejor álbum hablado para niños, con su narración del álbum Prokofiev: Peter and the Wolf (Pedro y el lobo).