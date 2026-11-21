El certamen de Miss Guatemala 2026 se encamina hacia la gran final y este fin de semana es propicio para conocer a las candidatas que avanzan en busca de la codiciada corona.

Este sábado 21 de noviembre se celebró una de las pasarelas más esperadas del concurso de belleza: el desfile de trajes nacionales.

Cada reina modeló vistosos atuendos que rindieron homenaje a sus raíces, con colores, accesorios e íconos que hicieron referencia a su cultura y a lugares emblemáticos de sus naciones.

Algunas lucieron como orgullosas diosas que forman parte de su tradición e historia, mientras que otras desfilaron con textiles, banderas y colores propios de su identidad nacional, e incluso con estructuras que representaban emblemáticos palacios. Todas caminaron por el escenario de Miss Universo en esta gala que celebra la esencia de cada cultura.

Guatemala viste la Semana Santa

María Adelina Castillo, Miss Universo Guatemala, quien representa al país en el certamen internacional, participó en el desfile de trajes típicos con un colorido atuendo que hizo referencia a las alfombras que se elaboran en Antigua Guatemala durante la Semana Santa.

“Estas pequeñas creaciones están inspiradas en las tradicionales alfombras de Semana Santa de Antigua Guatemala. Sus colores vibrantes y motivos florales evocan los diseños elaborados con aserrín teñido y flores que adornan las calles durante la Semana Santa. Luciendo un elegante corbatín floral, ella representa a Guatemala”, dijo la presentadora para referirse a Castillo, quien modelaba en el escenario.

Los tonos morado y fucsia resaltaron en las alfombras representadas en su traje mediante una capa larga que llegaba hasta el piso, mientras que los resplandores dorados del atuendo destacaron su rostro y figura desde arriba y los costados.

El desfile de trajes nacionales se celebró la noche del sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, como parte de la 75 edición del certamen Miss Universo 2026.

Las actividades continúan el domingo 22 de noviembre con la competencia preliminar, en la que las candidatas modelarán en traje de baño y de noche. Esta será su última presentación antes de la gran final, que tendrá lugar el martes 24 de noviembre.