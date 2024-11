Los mejores momentos de la 25 edición de los Latin Grammy

La noche del 14 de noviembre, el Kaseya Center en Miami fue testigo de la celebración del talento, la innovación, la historia y la diversidad de la música latina en la 25.ª edición de los Latin Grammy.

Además de premiar el talento de los artistas, la gala también recordó los momentos más importantes de los 25 años de esta premiación.

Asimismo, los Latin Grammy 2024 ofrecieron momentos inolvidables con artistas invitados, homenajes y diversas presentaciones, celebrando así la música latina en todo su esplendor.

El homenajeado de la noche fue el colombiano Carlos Vives, quien fue el encargado de abrir la premiación con varias de sus canciones más populares.

Entre los presentadores de la noche estuvieron los artistas Gloria Estefan, Alejandro García, Alejandro Sanz y Bon Jovi, quien fue el encargado de entregar a Vives el premio a Persona del Año.

El cantante estadounidense Joe Jonas también estuvo presente en la gala, acompañando a la colombiana Ela Taubert para interpretar una versión bilingüe de su tema ¿Cómo pasó? Momentos antes de la presentación, la también ganadora en la categoría Mejor Nuevo Artista reconoció ser una gran fanática de los Jonas Brothers y tener un video cantando la canción This Is Me de la película Camp Rock.

Ela Taubert y Joe Jonas perform onstageEla Taubert y Joe Jonas actúan en el escenario durante la 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida. (Foto Prensa Libre: Jason Koerner / AFP)

El productor, compositor y cantante DJ Khaled fue el encargado de presentar los actos musicales de Eladio Carrión, Quevedo y Mike Towers.

Eladio Carrión, rapero estadounidense-puertorriqueño, quien lanzó en enero pasado el álbum Sol María, nombrado así en honor a su madre, fue el encargado de brindar un momento emotivo a la gala. Su madre, quien se encontraba en el público, presenció el espectáculo de su hijo, que mientras interpretaba Mama’s Boy, bajó del escenario para abrazarla.

Los homenajes de la noche

Una presentación que sorprendió a los asistentes y llenó la noche de nostalgia fue el homenaje que se rindió a tres grandes de la música mexicana: Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández, a cargo de Leonel García, Reik, Carlos Rivera, David Bisbal y Alejandro Fernández.

El exintegrante de Sin Bandera, Leonel García, y Jesús Navarro, vocalista de Reik, fueron los primeros en rendir tributo a Juan Gabriel, interpretando Hasta que te conocí, uno de los temas más icónicos del Divo de Juárez.

Rivera y Bisbal continuaron con el homenaje, interpretando El triste en honor a José José, también conocido como el Príncipe de la Canción.

Para cerrar la presentación, Alejandro Fernández, acompañado de un conjunto de mariachis, subió al escenario para interpretar el éxito de su padre No me sé rajar.

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante la 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida. (Foto Prensa Libre: Jason Koerner / AFP)

El regreso de "Vivir lo nuestro"

La noche también incluyó un homenaje al género de la salsa, a cargo de Tito Nieves, Cristian Alicea, Grupo Niche, Luis Figueroa y Oscar D'León.

La sorpresa de la presentación fue cuando La India apareció en el escenario y cantó junto a Marc Anthony Vivir lo nuestro, canción que no interpretaban juntos desde hacía 29 años.

Pitbull y Bon Jovi

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la presentación del ícono del rock, Bon Jovi, junto a Pitbull, quienes interpretaron su nuevo éxito Now or Never, un remix del clásico It’s My Life.