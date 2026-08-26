“Los miedos del actor”: la obra teatral que cuestiona si se puede o no vivir del arte

Después de años de perseguir el sueño de vivir de su profesión, un actor debe hacerse una pregunta incómoda: ¿realmente se puede vivir del arte? Esta es la trama de la obra teatral, producida por La Maleta Producciones, que durante septiembre ofrecerá cinco funciones, en el Teatro de Bolsillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La reseña del espectáculo teatral detalla: "En medio de una crisis personal y profesional, el protagonista se enfrenta a sus propios miedos, frustraciones e inseguridades. El escenario, que alguna vez fue su lugar de libertad, ahora se convierte en el espacio donde deberá confrontar sus dudas, sus fracasos y las decisiones que lo han llevado hasta ese momento".

La lucha del actor, quien a través de una mirada íntima, vulnerable y por momentos divertida, intenta reconstruirse se convierte en un viaje que ilustra la realidad de un artista que lpor sobrevivir sin renunciar a lo que ama.

En este monólogo, el actor se desnuda frente al público y enfrenta sus propios fantasmas. Entre recuerdos, frustraciones, sueños y momentos de humor, intenta descubrir qué significa realmente ser actor y cuánto está dispuesto a sacrificar por seguir siéndolo.

La pieza teatral es protagonizada y escrita por Nelson Ortiz. Sobre el escenario le acompañan la bailarina Holdy Salazar y el pianista Esteban Xurux.

Fechas

4, 5, 18, 25 y 26 de septiembre

Horarios

20 horas

Lugar

Teatro de bolsillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 23 calle 3-79 zona 1

Admisión

Preventa Q200

En taquilla Q225

Ubicación