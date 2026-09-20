“Los Miserables”: una cinta más fiel a la novela se estrena en San Sebastián

Cuando Victor Hugo escribió Los Miserables, quizás no se imaginó la vigencia que su obra tendría dos siglos y medio después. La nueva versión cinematográfica de este drama se ha presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esta vez fue el francés Fred Cavayé, quien hizo la apuesta por la obra.

Jean Valjean está interpretado esta vez por el carismático Vincent Lindon (ganador de premios en Cannes y Venecia), mientras que Tahar Rahim (ganador de un Premio del Cine Europeo por Un profeta) hace el papel del inflexible inspector Javert. Camille Cottin y Benjamin Lavernhe interpretan al deshonesto matrimonio Thénardier, según detalla la agencia de noticias EFE.

"Había visto las adaptaciones para el cine y para televisión, pero nunca antes había leído la novela y rápidamente me di cuenta de que había múltiples cosas que no se habían adaptado", afirmó Cavayé en una entrevista para EFE.

En la competencia

Por ejemplo, en las tres horas de metraje de esta película que concursa por la Concha de Oro se le dan matices al personaje de Javert, sobre todo por su pasado, que hasta ahora se habían dejado de lado, aseguró el director.

"Casi lo veo más como un niño herido y abandonado, que ha sido recuperado por un sistema donde la aplicación de la ley para él es una obsesión. Está obsesionado con el orden y con la brutalidad que se deriva de él", aseguró al respecto Tahar Rahim.

En la trama de Víctor Hugo, Jean Valjean busca redención y una nueva vida, luego de permaneer 19 años en prisión por robar una hogaza de pan. Sin embargo, el inspector Javert no cree que un criminal pueda reformarse y le perseguirá durante años. Valjean cuida de la joven Cosette, hija de la desgraciada Fantina, tras rescatarla de los Thénardier. La trama culmina durante la insurrección de junio de 1832 en París, donde se entrelazan el amor, la justicia y el perdón.