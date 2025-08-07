Escenario
“Los músicos de Bremen”: la obra que celebra la unión y el compañerismo llega al teatro en el Festival de Junio 2025
El valor de la amistad y el compañerismo llega en "Los músicos de Bremen" inspirada en el cuento de los hermanos Grimm. La primera obra que se presentará en el Festival de Junio.
"Los músicos de Bremen" se presentará en el Festival de Junio 2025. (Foto Prensa Libre: cortesía Producciones tercera llamada)
Los músicos de Bremen será la primera obra de teatro que se presentará en el Festival de Junio 2025. El festival conmemora su 20 aniversario con más de 32 actividades y reúne a más de 300 artistas en una programación vibrante que incluye música, danza, teatro, cine y artes visuales.
Un burro maltratado que iba a ser sacrificado por ser viejo decide escapar y se dirige a vivir como músico callejero en Bremen. Por el camino va encontrando sucesivamente a un perro, un gato y un gallo que han huido de sus casas en situaciones parecidas, y todos se van uniendo al grupo con la intención de crear un conjunto musical.
Al caer la noche, los animales ven la luz de una casa y al acercarse descubren que es la guarida de unos ladrones y ahí comienza la aventura de esta puesta en escena.
Una obraa basada en el cuento de los hermanos Grimm, Jacob (1785-1863) y Wilhelm (1786-1859): Los músicos de Bremen. Una obra que llama a reflexiona en la unión, la solidaridad y el compañerismo.
La presentación es de Producciones tercera llamada, enfocada en talento joveny la dirección de puestas en escena desde obras infantiles, obras familiares y todo lo relacionado al arte del entretenimiento.
Fecha
Domingo 10 de julio
Hora
11 horas
Lugar
Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Precios y localidades :
Q50
Venta de entradas:
Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
