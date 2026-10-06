Los Premios Emmy se mudan a Prime Video a partir del 2027

Desde su creación en 1949, los premios Emmy han reconocido la excelencia de actores, directores, productores y técnicos televisivos. A lo largo de su historia y para proteger su prestigio e imparcialidad, la ceremonia de premiación se transmitió en las distintas cadenas. ABC, CBS, FOX y NBC fueron anfitrionas de las ceremonias. Sin embargo, de acuerdo con el anuncio hecho por la Academia de la Televisión, a partir de septiembre de 2027, los premios dejarán de emitirse en la televisión tradicional y se difundirán en exclusiva por la plataforma de streaming Prime Video.

Al parecer esta medida será irreversible y los organizadores han querido profundizar en los ventajas por las que se decidieron a tomar esta medida. "Al pasar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha asegurado un hogar permanente para el máximo reconocimiento a la excelencia, accesible a audiencias de todo el mundo", escribió la institución, según reporta la agencia de noticias EFE.

El acuerdo entre la organización de los premios y la plataforma de streaming también contempla una presencia más constante de la imagen de los premiso durante todo el año. Según se reveló en la conferencia de prensa donde se anunció el cambio, se espera trabajar programas especiales y promociones frecuentes.

Transmisión abierta

Pese a que la ceremonia se transmitirá en la plataforma de streaming, la Academia de la Televisión destacó que no será de pago y que la ceremonia "se podrá ver gratis para el público de todo el mundo". La transmisión será abierta a 240 países.

Los Emmy siguen una tendencia que es cada vez más común para este tipo de galas. El año pasado, los Óscar anunciaron que dejarán de emitirse en ABC para pasar a YouTube a partir de 2029, y los Actor Awards, antes conocidos como los premios del Sindicato de Actores (SAG), se transmiten por Netflix desde 2024.

"La televisión nunca ha sido tan global, y los Emmy deberían ser una celebración que todo el mundo pueda compartir", declaró Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, según EFE.