“Los queremos mucho”: Nansana Dance Kids cuentan en exclusiva a Prensa Libre cómo nació su cariño por la marimba y la cultura de Guatemala

Convertida en un fenómeno de las redes sociales, la agrupación Nansana Dance Kids ha conquistado el corazón de los guatemaltecos con sus reinterpretaciones de canciones distintivas del país, como Luna de Xelajú, e interpretaciones de marimba.

Con su carisma, interpretación y lip sync, además de recrear instrumentos con materiales que tienen a la mano, como la marimba, esta agrupación ha llevado un poco de la cultura guatemalteca a Uganda y la ha presentado al mundo a través de sus videos.

Con interpretaciones de comerciales reconocidos en el país, de Luna de Xelajú en marimba, de la versión de esta canción de la ganadora del Grammy Gaby Moreno e incluso de Chicharrón con pelos, de Miseria Cumbia Band, los Nansana Dance Kids llevan el nombre de Guatemala a las redes sociales.

Luego de conquistar a los guatemaltecos con sus coreografías y estilo, Nansana Dance Kids brindó una entrevista en exclusiva a Prensa Libre, en la que compartió cómo nació su cariño por el instrumento nacional de Guatemala y qué busca presentar a través de sus videos.

Su mánager, Riff Ssentogo Sharif, compartió que la marimba es muy diferente de toda la música latinoamericana que han escuchado y destacó que la música de marimba es “muy buena música”.

Compartieron que, para escucharla, se debe estar sentado y concentrado para sentir las vibraciones que produce su sonido. La agrupación ha presentado diversos videos con interpretaciones en marimba de Luna de Xelajú, como la de Marimba Chapinlandia, así como de otras piezas interpretadas con este instrumento.

Asimismo, Riff Ssentogo Sharif compartió que la agrupación decidió interpretar música guatemalteca porque quiere mostrar la cultura, su música y lo hermoso que es el país.

“La razón por la que hicimos (la) música de Guatemala es porque queremos mostrar al mundo lo hermosa que es Guatemala, la cultura de Guatemala y la música hermosa de Guatemala”, destacó.

La agrupación, que ha conquistado Instagram y TikTok, surgió en Nansana, en la Región Central de Uganda, con el objetivo de fomentar la creatividad y exponer el talento de los niños de esa localidad.

Durante la entrevista, enviaron un mensaje de agradecimiento a los guatemaltecos por el apoyo demostrado a sus videos. Además, destacaron que les encantaría visitar el país.

“Solo queremos decirle a las personas de Guatemala, los queremos mucho y les agradecemos el apoyo que nos muestra a través de nuestros videos. Queremos y esperamos ir a Guatemala y celebrar con ellos el día de la independencia”, puntualizaron.

*Con información de Daniela Alvarez