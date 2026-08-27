Los Simpson parodian a Black Mirror en “Yellow Mirror”: de qué trata el nuevo episodio de Disney+

Un nuevo episodio de Los Simpson se estrenó el miércoles 26 de agosto en Disney+, como parte de una colección de tres especiales exclusivos para la plataforma de streaming, anunciados a principios del 2026.

La nueva entrega, titulada Yellow Mirror, hace una parodia y rinde tributo a la serie de ciencia ficción Black Mirror, cuya octava temporada comenzó a rodarse recientemente.

El capítulo se centra en la tecnología y combina elementos de ciencia ficción para abordar diversas situaciones relacionadas con la familia Simpson.

“Una lámpara defectuosa revela una verdad desgarradora sobre lo que Homero cree que es la realidad, y una tableta con inteligencia artificial se hace amiga de Maggie y la controla. Los Simpson luchan por encontrar la luz a través de dos historias oscuras, curiosas y extrañas”, señala la sinopsis de Yellow Mirror.

El productor ejecutivo de Los Simpson, Matt Selman, explicó que el episodio es una combinación entre Black Mirror y La casita del terror, la tradicional serie de episodios de Halloween de la caricatura.

El capítulo fue escrito por Carolyn Omine y su hijo Kai, quienes mezclan el habitual humor de Los Simpson con un tono más dramático, mientras propician una reflexión sobre el uso excesivo de las pantallas y la dependencia que muchas personas tienen de ellas.

El nuevo especial es el tercero de los episodios exclusivos que Disney+ ha estrenado durante el verano.

El primero fue “Extreme Makeover: Homer Edition”, que se estrenó el 17 de junio. En este, Marge descubre que Homero dejó solos a Bart, Lisa y Maggie mientras utilizaba únicamente la cámara del timbre como sistema de vigilancia.

El segundo, titulado “Simpsley”, se estrenó el 3 de julio. La historia se desarrolla en Italia y muestra a una joven Marge que intenta convencer a Seymour Skinner de regresar a Springfield.

Los tres episodios están disponibles para los suscriptores de Disney+.