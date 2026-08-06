“Los Supersónicos” llegarán al cine con una película de acción real protagonizada por Jim Carrey

La famosa serie animada Los Supersónicos, que durante décadas ha acompañado a generaciones a través de la televisión, llegará ahora a la pantalla grande en una producción de acción real.

Warner Bros. Discovery confirmó que trabaja en la película, que se estrenará después del 2027 y estará protagonizada por el actor canadiense Jim Carrey.

La producción dará vida a Súper (papá), Ultra (mamá), Lucero (hija mayor), Cometín (hijo menor), Astro (mascota) y Robotina (robot doméstica), integrantes de la familia Sónico, quienes dejarán de ser dibujos animados para convertirse en personas de carne y hueso o, en el caso de Robotina, de tornillos y metal.

La caricatura fue creada en 1962 por William Hanna y Joseph Barbera para Hanna-Barbera Productions. Presenta a la familia Sónico como protagonista y la sitúa en una ciudad flotante del futuro, con autos voladores y dispositivos automatizados.

Fue la primera serie a color emitida por ABC y se transmitía en horario estelar. Sin embargo, solo permaneció una temporada al aire antes de ser cancelada. Posteriormente, Hanna-Barbera produjo nuevos episodios para distribución durante los años 80 y estrenó un largometraje en 1990.

Varias propuestas han intentado llevarla a la pantalla grande durante más de 20 años. El proyecto pasó por Adam Shankman, Robert Rodriguez, Conrad Vernon y Robert Zemeckis; sin embargo, ninguno prosperó.

En la nueva producción de Warner Bros. Discovery, Jim Carrey volverá a ponerse frente a las cámaras tras su participación en las películas de Sonic para interpretar a Súper Sónico, protagonista de Los Supersónicos.

Según reportes del 2025, Colin Trevorrow, director de Jurassic World, estaba en conversaciones para dirigir y coescribir el guion junto con Joe Epstein, pero sus nombres aún no han sido confirmados.

La película de acción real de Los Supersónicos se estrenará después del 2027 y figura entre otros proyectos pendientes de fecha, como la precuela de Ocean's Eleven, una nueva entrega de la saga Matrix y Aegon's Conquest, derivada de Game of Thrones.