Los Tucanes de Tijuana llegarán a Amazon Music Live con “La Chona”: cuándo será su presentación y la historia detrás de la canción

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Los Tucanes de Tijuana llegarán a Amazon Music Live con “La Chona”: cuándo será su presentación y la historia detrás de la canción

La canción que ha trascendido generaciones llevará a Los Tucanes de Tijuana a un concierto transmitido por Amazon Music y Prime Video, donde celebrarán el éxito de “La Chona” en la cultura popular y el fútbol.

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La agrupación Los Tucanes de Tijuana han participado en premiaciones importantes como los Latin Grammy. (Foto Prensa Libre: EFE)

La agrupación Los Tucanes de Tijuana han participado en premiaciones importantes como los Latin Grammy. (Foto Prensa Libre: EFE)

La canción “La Chona”, de Los Tucanes de Tijuana, se ha convertido en un himno que, por generaciones, ha acompañado a los latinos en sus celebraciones y también se ha hecho presente en festejos futbolísticos, principalmente en México.

La canción llevará a Los Tucanes de Tijuana a presentarse en la segunda temporada de Amazon Music Live, evento transmitido por Amazon Music y Prime Video, donde se celebrará el éxito de “La Chona” en la cultura popular.

El tema, que surgió hace 31 años, ha llevado a Los Tucanes de Tijuana a estar presentes en fiestas de diversas generaciones. Incluso, según Milenio, se ha posicionado como banda sonora de grandes celebraciones, entre ellas, las del fútbol.

Por ello, la agrupación la interpretará en concierto durante la segunda temporada de Amazon Music Live, después del enfrentamiento entre Chivas y Xolos, este sábado 22 de agosto.

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La presentación de Los Tucanes de Tijuana forma parte de una serie de conciertos de Amazon Music Live, en la que, según el medio, también participarán en otras fechas artistas como Fey, División Minúscula y Little Jesus.

Ante la presentación, Milenio compartió la postura de la banda sobre la asociación entre las celebraciones del fútbol y su tema “La Chona”. Mario Quintero, integrante de la agrupación de regional mexicano, destacó que la música es parte del deporte.

En sus palabras, esta canción es “una bendición”, ya que “La Chona” está en cada celebración. Agregó que, en este caso, la música y el fútbol van como un combo perfecto y que “La Chona” es una de las canciones que amenizan el momento.

El baterista Gustavo Labrada Valenzuela destacó a Milenio que la música no solo está en la cancha o en las celebraciones, pues incluso llega a los vestidores antes del partido y ayuda a los jugadores a entrar con más fuerza.

Mario Quintero también reveló al medio que “La Chona” tiene un ADN único que ni ellos pueden descifrar. Eso es lo que, según explicó, la mantiene en el panorama social después de tres décadas.

En cuanto a cómo surgió, Quintero compartió que fue compuesta en apenas cinco minutos y de forma sencilla. La canción se inspiró en la esposa del locutor Tomás Acevedo, a petición de este.

Aunque en ese momento no pensaron que se convertiría en un éxito, la canción ha llegado a ser interpretada por otros artistas internacionales e incluso se ha fusionado con otros ritmos.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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