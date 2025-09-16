escenario
Loverdose: Imparten talleres creativos gratuitos en Guatemala para los amantes de la pintura
La artista francesa Antoinette Rozan impartirá talleres creativos en dos sedes de Alianza Francesa, tanto en la ciudad capital como en Antigua Guatemala.
Loverdose es una serie de talleres impartidos por la artista Antoinette Rozan en dos sedes de Alianza Francesa. Imagen referencial. (Foto Prensa LIbre: Freepik)
Los próximos 22 y 23 de septiembre se efectuarán dos talleres en las sedes de la Alianza Francesa. Durante estos encuentros, los participantes compartirán con Antoinette Rozan, artista plástica francesa con 20 años de trayectoria.
De acuerdo con información del centro cultural, el trabajo de Rozan refleja libertad, movimiento, paradoja y energía. La artista explora la creación de obras en segunda y tercera dimensión.
Sus piezas han sido expuestas, por turnos, en el Museo de la Medicina y las Ciencias y en la feria Affordable Art Fair, ambas en Hong Kong, así como en diversos espacios públicos.
Rozan se presentó anteriormente en El Salvador y ahora llega a Guatemala para compartir su experiencia con aficionados a la pintura.
Fechas
- Lunes 22 de septiembre (Antigua Guatemala)
- Martes 23 de septiembre (ciudad capital)
Hora
- 17 horas (Antigua Guatemala)
- 19 horas (ciudad capital)
Lugar
Alianza Francesa (sede zona 13 capitalina y sede de Antigua Guatemala)
Precio
Entrada gratuita (cupo limitado)
Reservaciones
- Para participar en la ciudad capital, envíe un correo a: asistente.cultural@alianzafrancesa.org.gt
- En Antigua Guatemala, puede registrarse llamando al 5620-6008
