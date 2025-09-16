Loverdose: Imparten talleres creativos gratuitos en Guatemala para los amantes de la pintura

Los próximos 22 y 23 de septiembre se efectuarán dos talleres en las sedes de la Alianza Francesa. Durante estos encuentros, los participantes compartirán con Antoinette Rozan, artista plástica francesa con 20 años de trayectoria.

De acuerdo con información del centro cultural, el trabajo de Rozan refleja libertad, movimiento, paradoja y energía. La artista explora la creación de obras en segunda y tercera dimensión.

Sus piezas han sido expuestas, por turnos, en el Museo de la Medicina y las Ciencias y en la feria Affordable Art Fair, ambas en Hong Kong, así como en diversos espacios públicos.

Rozan se presentó anteriormente en El Salvador y ahora llega a Guatemala para compartir su experiencia con aficionados a la pintura.

Fechas

Lunes 22 de septiembre (Antigua Guatemala)

Martes 23 de septiembre (ciudad capital)

Hora

17 horas (Antigua Guatemala)

19 horas (ciudad capital)

Lugar

Alianza Francesa (sede zona 13 capitalina y sede de Antigua Guatemala)

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: Alianza Francesa Guatemala)

Precio

Entrada gratuita (cupo limitado)

Reservaciones

Para participar en la ciudad capital, envíe un correo a: asistente.cultural@alianzafrancesa.org.gt

En Antigua Guatemala, puede registrarse llamando al 5620-6008

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.