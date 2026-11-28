Luis de Llano, condenado en un proceso civil por daño moral contra la exintegrante de Timbiriche Sasha Sokol, a quien abusó cuando ella tenía 14 años y él, 39, sigue negándose a ofrecer una disculpa pública en los términos que ordena la sentencia.

El productor mexicano había publicado un video en YouTube el 2 de noviembre del 2026, en el que ofrecía una disculpa pública a Sokol. Sin embargo, la cantante y el juzgado mexicano denunciaron que el audiovisual no cumplió con los términos de la sentencia.

Según los señalamientos, en el video, Luis de Llano no reconoció que Sokol tenía 14 años y no podía consentir la relación, ni admitió su posición de poder ni que los padres de la entonces adolescente no fueron cómplices.

El juzgado lo envió a prisión durante 36 horas por incumplir lo ordenado y le recordó que debe ofrecer una disculpa conforme a las indicaciones dadas.

"Ya le pedí una disculpa"

El productor sostiene que ya pidió perdón a la cantante y dejó claro que no está dispuesto a volver a hacerlo.

“Tuvimos la intención. Yo ya le pedí una disculpa”, afirmó en fecha reciente durante una entrevista en un programa de la televisión mexicana.

Su abogado también intervino en la conversación y rechazó que su cliente deba ofrecer otra disculpa en los términos solicitados.

“Nunca, eso nunca (…) primero porque son incumplidas”, expresó y aseguró que la redacción de una disculpa podría vulnerar las garantías de su cliente, pues incluye afirmaciones que lo incriminan. “El texto lo hace, lo incrimina, viola siete artículos de la Constitución”, agregó.

Según el litigante, no están actuando en contra del fallo. “El fallo está aceptado, está todo. Por eso se están cumpliendo los resolutivos”, dijo.

Por daño moral

En el 2022, Sasha Sokol hizo público el vínculo que mantuvo con Luis de Llano cuando ella era adolescente y él, un adulto 24 años mayor. La demanda por daño moral se presentó por la vía civil y, en el 2023, la jueza falló a su favor.

Como parte de las medidas de reparación, el juzgado mexicano ordenó al productor ofrecer una disculpa pública. Aunque De Llano interpuso un amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo rechazó en junio del 2025, con lo cual quedó firme la sentencia.

El 2 de noviembre del 2026, De Llano publicó el video que, según el juzgado, incumple lo ordenado.

Mientras el equipo jurídico de Sokol asegura que fue el juzgado el que determinó la invalidez de la disculpa, el productor se niega a ofrecer una nueva.