Luis Fonsi celebrará el Mes de la Herencia Hispana en Disney World: ¿qué actividades realizará el cantante?

Durante un mes que se inicia este martes 15 de septiembre, el complejo recreativo Walt Disney World, en Orlando (Florida), celebra el Mes de la Herencia Hispana. El ciclo que concluirá el 15 de octubre integra conciertos, un desfile de personajes latinos y una campaña que busca afianzar el orgullo por los orígenes, que lleva el nombre Together We Are Magia (Juntos somos magia). El cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha decidido unirse a este propósito, según informó la empresa.

Una de las primeras actividades que realizó Fonsi, intérprete de Despacito, fue recorrer el complejo. En esa visita reciente se encontró con personajes de la película Encanto en el parque EPCOT, detalló Disney en un comunicado, como informa la agencia de noticias EFE.

"Como puertorriqueño, me siento increíblemente orgulloso de mis raíces y de la oportunidad de celebrar nuestra cultura junto a familias de todo el mundo", afirmó el cantante, quien en la actualidad se encuentra inmerso en su Mar Infinito World Tour, que recorre varios países entre 2026 y 2027.

Otros invitados

El ciclo de conciertos Eat to the Beat de EPCOT reunirá a cinco artistas y grupos latinos, entre ellos el salsero cubano Rey Ruiz, quien actuará el 5 y el 6 de octubre.

En el parque Magic Kingdom, un desfile reúne a personajes de películas de inspiración latina, como Mirabel, de Encanto, y Miguel, de Coco.

El Mes de la Herencia Hispana, que Estados Unidos celebra desde 1988 para reconocer la historia y la cultura de su población de origen hispano y latinoamericano, arranca el 15 de septiembre porque coincide con el aniversario de la independencia de cinco países centroamericanos.