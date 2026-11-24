La espera estaría a punto de terminar. Los admiradores del cantante mexicano Luis Miguel tendrían un regalo navideño adelantado el 3 de diciembre, cuando, según lo que se deduce de un anuncio publicado por Spotify, el llamado "Sol de México" volvería a dejar escuchar su voz con un nuevo tema musical.

Muy al estilo del críptico del cantante, quien suele utilizar insinuaciones antes de anunciar sus lanzamientos, la plataforma Spotify fue la encargada de encender las alarmas con una publicación con la que desató las especulaciones sobre el posible lanzamiento de una canción inédita al compartir una imagen del artista acompañada de la fecha 3 de diciembre.

Los admiradores del cantante han estado clamando por nueva música desde hace más de nueve años, cuando el intérprete de La Incondicional, La Bikina y Ahora te puedes marchar, dio a conocer su última producción, ¡´México por siempre!, su segundo disco de rancheras que vio la luz antes de que Luis Miguel, la serie, presentara su primera temporada a través de Netflix.

Luego de ese disco, el artista y productor realizó dos exitosas giras en las que se dedicó a repasar los éxitos de sus más 40 años de trayectoria como Cuando calienta el sol, No sé tú y Por debajo de la mesa, entre muchos otros.

¿Una sola canción o un disco?

El misterioso mensaje de Spotify apareció en medio de las versiones sobre el regreso de el “Sol de México” al estudio de grabación y sus planes oficiales para volver a los escenarios con una gira internacional programada para 2027. La promoción también apareció en cuentas de Warner Music, lo que reforzó las versiones sobre un posible lanzamiento discográfico.

El anuncio también fue reproducido en pantallas gigantes en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Argentina y el propio México. Muchas admiradoras celebraron con pancartas lo que consideran una gran promesa musical.

Todo parece encajar con la "filtración" de una fotografía que en octubre apareció en las redes sociales, en la que el intérprete de Oro de Ley posaba sonriente junto al prestigioso guitarrista, compositor y productor estadounidense Paul Jackson Jr., quien es reconocido por su innegable maestría en el smooth jazz y la fusión, precisamente el tipo de género que siempre atrajo a Luis Miguel.

La expectativa se ha hecho más intensa gracias a reportes de periodistas como Martha Figueroa, quien se ha reconocido como cercana a los círculos que rodean al cantante, quien señaló que según la información que le fue proporcionada, el lanzamiento del 3 de diciembre será el del primer sencillo de un álbum completo. Figueroa añadió que, en este caso, el estilo elegido por el cantante de 56 años será el pop que lo caracterizó desde sus inicios.