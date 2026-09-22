Luis Miguel Tour 2027: el “Sol de México” confirma nueva gira y su regreso a los escenarios

Luis Miguel anunció su regreso a los escenarios con una nueva gira musical que tendrá lugar en el 2027, según una publicación que hizo en sus redes sociales el lunes 21 de septiembre del 2026.

Con un póster publicado en sus cuentas oficiales, en el que resalta su fotografía y el texto “Luis Miguel Tour 2027”, el artista hizo saber a sus seguidores que estará de vuelta, aunque no detalló la fecha exacta en que comenzará ni las ciudades que recorrerá.

La noticia generó reacciones entre los fanáticos, quienes expresaron en los comentarios su alegría y emoción por la posibilidad de volver a escucharlo cantar en vivo.

“Ya lo espero con ansias”, “Qué maravilla, me encantó; es casi un milagro. Ojalá venga a Brasil”, “Te esperamos en Chile, maestro”, “Sííí, por favor, espero esta vez ir a conocerte”, “Por supuesto que ahí estaremos” y “Gracias por volver” fueron solo algunos de los comentarios que generó su publicación.

Otros comentarios también resaltaron el deseo de escuchar nueva música de Luis Miguel y recordaron que han pasado casi 10 años desde el lanzamiento de su último disco, ¡México por siempre!, publicado en el 2017.

El anuncio llega después de los recientes rumores sobre la salud de Luis Miguel, que lo habrían llevado a ser hospitalizado en un centro asistencial de Nueva York en mayo del 2026 por supuestos problemas cardíacos.

Su última gira se celebró del 3 de agosto del 2023 al 17 de diciembre del 2024, con 195 conciertos en unos 20 países de América, Europa y Asia, y se convirtió en ese momento en “la gira latina más taquillera de todos los tiempos”, según Billboard Boxscore.

En ese recorrido, Luis Miguel ofreció 18 conciertos en la Arena Ciudad de México y se convirtió en el primer artista en ofrecer esa cantidad de presentaciones en ese recinto durante una misma gira.

Ante la falta de información sobre la nueva gira, los seguidores quedaron a la expectativa de los detalles que les permitan comprar las entradas para sus presentaciones, así como conocer el repertorio que incluirá.