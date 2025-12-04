Luna llena del 4 de diciembre: a qué hora será visible la luna fría y cómo verla mejor

En medio de la oscuridad nocturna, el brillo de la luna llena engalana el cielo, en un momento propicio para retratarla. Diciembre regalará la última luna llena del año, denominada luna fría de invierno, que llegará este 4 de diciembre.

La luna, que alcanzará esta noche su fase llena, coincidirá con una superluna, un fenómeno que ocurre cuando el satélite natural se encuentra en su punto más cercano a la Tierra y muestra un brillo ligeramente mayor al habitual, destaca el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El astrónomo guatemalteco Edgar Castro señala que esta denominada superluna fría saldrá unos minutos después de las 17 horas en Ciudad de Guatemala, por el este —el mismo punto por donde sale el sol todos los días—, lo que marcará el inicio del fenómeno.

Castro destacó que el perigeo, conocido como el momento en que la Luna está más cerca de la Tierra, coincidirá con la fase de luna llena, llegando a su punto máximo a las 17.14 horas.

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su revista Global, explicó que la diferencia con otras lunas, tanto en tamaño como en brillo, es moderada. “En los casos más extremos puede llegar a ser hasta 14% más grande y cerca de 30% más brillante”, lo que apenas se nota.

Ante la ilusión lunar, se cree que a su salida esta luna parecerá aún más grande. Entre las 18 y 20 horas serán los momentos ideales para realizar fotografías más llamativas de la denominada luna fría, destaca la UNAM.

Edgar Castro compartió un pronóstico estimado sobre cómo podría estar el clima esta noche:

Pronóstico por áreas:

Ciudad de Guatemala: seminublado

Escuintla: seminublado

Quetzaltenango: seminublado

Izabal: seminublado

Jalapa: nublado

Huehuetenango: nublado

Fases de la Luna en diciembre

Diciembre también atravesará el desarrollo de las fases lunares en las siguientes fechas:

Cuarto menguante: 11 de diciembre

Luna nueva: 19 de diciembre

Cuarto creciente: 27 de diciembre

La ultima luna del año será ideal para fotografiar gracias a lo despejado del cielo que regalan los últimos meses del año- (Foto Prensa Libre: cortesía Renato Fernández-Ravelo)

Recomendaciones para ver la luna

Buscar un lugar con vista despejada hacia el este o sureste, ya que la Luna saldrá por ese sector del horizonte. Alejarse de fuentes de contaminación lumínica, como faroles, vehículos o alumbrado público. Evitar obstrucciones como edificios altos, árboles o colinas que bloqueen el horizonte. Aunque será visible desde cualquier lugar, un campo abierto o un mirador ofrecerán mejores condiciones para fotografiarla o disfrutarla plenamente.

El punto máximo de la Luna Fría llegará a las 17.20 horas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Roberto Moya)