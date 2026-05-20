Escenario
Lux de la Risa: cuándo será el festival de comedia y quiénes participarán
La segunda edición de Lux de la Risa reunirá a reconocidos comediantes guatemaltecos.
Un día para reír y pasar un momento con la familia o amigos. (Foto Prensa Libre: Freepik)
La Resortera organiza este evento llamado Lux de la risa. Un festival de comedia que llega en su segunda edición.
Participará como host, Alan Polanco y los comediantes Darwin Oajaca, Oliver España, Paul Rodríguez, Erick Navarro, Ely Barrera, Esa Deby, Spanfles y Geovanni Díaz. En improvisaciones estarán Selvyn Mejicanos, Vero Solís, Dayrin Herrera y Diego Argueta.
La comedia es un género que ayuda al ser humano a relajarse y sentirse bien. Así que por qué no participar en un evento dedicado a reír en este stard up que se presentará el próximo jueves 28 de mayo.
La risa además tiene el don de contagiarse y este evento es ideal para compartirlo con familia y amigos.
Fecha:
Jueves 28 de mayo
Hora:
20 horas
Lugar:
Teatro Lux, 6a. Avenida y 11 calle
Precio:
Q150
Entradas:
En el link https://fanaticks.live/entradas/es/lux-de-risa-segunda-edicion
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