Lux de la Risa: cuándo será el festival de comedia y quiénes participarán

La Resortera organiza este evento llamado Lux de la risa. Un festival de comedia que llega en su segunda edición.

Participará como host, Alan Polanco y los comediantes Darwin Oajaca, Oliver España, Paul Rodríguez, Erick Navarro, Ely Barrera, Esa Deby, Spanfles y Geovanni Díaz. En improvisaciones estarán Selvyn Mejicanos, Vero Solís, Dayrin Herrera y Diego Argueta.

La comedia es un género que ayuda al ser humano a relajarse y sentirse bien. Así que por qué no participar en un evento dedicado a reír en este stard up que se presentará el próximo jueves 28 de mayo.

La risa además tiene el don de contagiarse y este evento es ideal para compartirlo con familia y amigos.

Fecha:

Jueves 28 de mayo

Hora:

20 horas

Lugar:

Teatro Lux, 6a. Avenida y 11 calle

Precio:

Q150

Entradas:

En el link https://fanaticks.live/entradas/es/lux-de-risa-segunda-edicion

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