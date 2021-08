Lyn May confiesa que la noticia sobre su supuesto embarazo era una simple broma “para reírse de algo”

La fotografía aseguraba que ella y su pareja Marko estaban esperando un hijo y las reacciones de miles de usuarios no se hicieron esperar.

Esta semana, la vedette mexicana Lyn May se convirtió en tendencia en redes sociales luego de revelar su supuesto embarazo en una publicación de Instagram.

No obstante, este martes la actriz de 68 años confesó que todo se trató de una broma para distraer a las personas y hacerlas pasar un buen rato.

Después de negarse a hablar sobre esta noticia en el programa “Venga la Alegría”, Lyn May realizó una entrevista para el diario mexicano Reforma, donde reveló que todo el tema del embarazo fue un engaño para que sus fans se olvidaran de todo lo malo que está sucediendo actualmente en el mundo.

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, dijo Lyn May en la entrevista.

Asimismo, la vedette de 68 años aseguró que ella maneja su cuenta de Instagram, razón por la cual se le ocurrió hacer esta broma y publicó la noticia falsa de su embarazo.

“Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó, estoy embarazada'”, indicó la reconocida vedette.

Ante la polémica que la rodea, Lyn May confesó sentirse asombrada debido al alcance que tuvo su supuesto embarazo de tres meses y mostró su sorpresa al enterarse que una popular revista estadounidense publicó esta noticia.

A pesar de no estar embarazada, la vedette mexicana reveló que tiene una gran sorpresa para todos sus seguidores ya que regresará al estudio de grabación para componer nueva música.

Esta no es la primera ocasión que Lyn May inventa algo sobre su vida personal, ya que en 2019 confesó que se iba a casar con su pareja Markos D1, pero todo esto fue un engaño para promocionar la canción “Borracho”.