Macondo Park: cómo será la ciudad efímera que recibirá la residencia de Shakira en España, inspirada en el realismo mágico

En medio de su gira por Estados Unidos con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira está a semanas de llegar a España para celebrar una residencia de 12 conciertos, durante la cual surgirá una ciudad efímera que recibirá a sus seguidores.

Este espacio estará inspirado en el realismo mágico de Gabriel García Márquez y fusionará la carrera, la música y la esencia de la cantante colombiana Shakira. Además, ofrecerá a los visitantes una experiencia única gracias a sus ocho pabellones.

Fue durante una conferencia de prensa cuando la promotora Live Nation reveló la estructura de Macondo Park, el espacio con el que Shakira llegará a España el próximo 18 de septiembre.

Live Nation destacó que este recinto, que se construirá en Iberdrola Music en agosto próximo, estará conformado por ocho pabellones dedicados a la música, la moda, la gastronomía, la literatura, el arte y el cine, la cultura infantil y el universo artístico de Shakira y Macondo.

El equipo mostró imágenes renderizadas de cómo se verá este espacio, que su presidente, Pino Sagliocco, calificó como «una manifestación que inspirará al mundo» y una celebración de la cultura latina, destacó El País.

Este espacio contará con una tarima con pantalla gigante y un entorno con diversos pabellones y vegetación que transformará Madrid. Cada pabellón contará con una identidad propia, destacó la promotora, que exaltará la cultura latina.

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, durante la rueda de prensa para informar de nuevos detalles de la residencia de doce conciertos con los que Shakira concluirá en Madrid su exitosa gira mundial,. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este espacio, que estará disponible para quienes asistan a la residencia, estará «bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría».

Cada uno de los pabellones tendrá su propia esencia, programación, experiencias inmersivas, arte y talento. En cada fecha recibirá a 50 mil asistentes. Además, se conoce que existirá un área VIP denominada Espacio Garden y Espacio Terrace, donde se busca ofrecer una experiencia de otro nivel.

Vista de la rueda de prensa para informar de nuevos detalles de la residencia de once conciertos con los que Shakira concluirá en Madrid su exitosa y última gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran'. (Foto Prensa Libre: EFE)

A diferencia de áreas como la casita de la residencia de Bad Bunny, este espacio estará a la venta desde este lunes y tendrá un precio accesible, según dio a conocer EFE.

Se prevé que durante los conciertos unos 600 mil asistentes disfruten de esta ciudad efímera creada por Shakira. Los conciertos se celebrarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.