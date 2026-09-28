Madonna recibe el premio Artista del Año en los MTV VMAs 2026 y recuerda el incidente de 1984 que pudo “terminar con su carrera”

Reconocida como Artista del Año, Madonna destacó en la gala de los MTV Video Music Awards 2026, celebrada el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Durante su discurso, la artista recordó su vínculo con la historia de estos galardones, pues participó en la primera edición, celebrada en 1984, cuando interpretó Like a Virgin. Sin embargo, aquella presentación quedó marcada por un incidente que la hizo pasar un mal momento sobre el escenario.

La artista explicó que uno de sus tacones de aguja se había caído y, aunque intentó disimularlo con un movimiento similar a un salto durante la coreografía, parte de su vestuario se desplazó y mostró parte de su cuerpo.

Madonna creyó que todo había salido bien y que el incidente se había resuelto, pero al regresar al backstage se encontró con su mánager, quien le dijo que “su carrera había terminado”.

A 42 años de aquella presentación, la cantante usó ese recuerdo para hablar sobre la situación actual de su carrera y cómo su actitud la ha llevado a convertirse en la artista que es.

“He pasado el último año y medio encontrándome a mí misma, creyendo en mí misma y haciendo realmente la música que quería hacer. Esa es, en realidad, la definición de ser artista”, explicó.

Madonna concluyó su discurso animando al público a creer siempre en sí mismo.

“Mi deseo para todos ustedes aquí esta noche es que dediquen el próximo año, o los próximos 10 años, o el resto de su vida a hacer lo mismo: encontrarse a sí mismos y creer en sí mismos”, expresó.

En la categoría de Artista del Año, Madonna competía contra Ariana Grande, Bruno Mras, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.

La cantante de 68 años abrió la ceremonia con un número que incluyó una introducción hablada de One Step Away, vinculada al videoclip de Confessions II – The Film; luego interpretó Bring Your Love, tema que grabó junto a Sabrina Carpenter, y Danceteria Afterhours, en la que estuvo acompañada por Charli xcx.