“Mal de amores” en Netflix: fecha de estreno, reparto y de qué trata la nueva serie mexicana

Una dramática historia de amor, revolución y elección llegará a Netflix en septiembre del 2026, inspirada en la novela Mal de amores, de la escritora mexicana Ángeles Mastreta, publicada en 1996.

La obra ya había sido llevada a la pantalla grande por el cineasta Roberto Sneider en septiembre del 2008, con el título Arráncame la vida, en la primera adaptación de la novela.

Una segunda producción llegará ahora en formato de streaming, a cargo de Catalina Aguilar Mastreta, hija de la escritora, con una serie que conservará el título original de Mal de amores.

La historia está ambientada en el México revolucionario, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante el período de lucha y los años posteriores a su término. Sigue el nacimiento de Emilia, quien desde muy temprana edad buscará rebasar los límites de su propia libertad.

“En plena Revolución Mexicana, Emilia Sauri desafía las convenciones sociales para cumplir su sueño de ejercer la medicina y encontrar el amor, su lugar y la libertad. Emilia estará además entre dos hombres: Daniel Cuenca, un aventurero y revolucionario que forma parte de sus recuerdos de infancia, y Antonio Zavalza, un médico que apuesta por la paz en medio del contexto de guerra”, anuncia la sinopsis.

La mujer vivirá una alternancia de sentimientos entre su primer amor y el hombre que apostó por quedarse con un corazón dudosamente correspondido.

La actriz y cantante mexicana Renata Vaca interpretará a la protagonista, Emilia Sauri, mientras que Juan Pablo Fuentes dará vida a Daniel Cuenca e Iván Amozurrutia será Antonio Zavalza.

Al elenco se suma Cassandra Ciangherotti como la tía Milagros Veytia, junto con Diana Bovio y Miguel Rodarte como Josefa y Diego Sauri, respectivamente, padres de Emilia.

La primera temporada de Mal de amores contará con siete episodios que llegarán a Netflix el miércoles 2 de septiembre del 2026.