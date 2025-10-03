Malacates Trébol Shop se une a la feria patronal de San Lucas Sacatepéquez: fechas, actividades y conciertos

Conocida por su sabor artesanal, tradición y clima, San Lucas Sacatepéquez será anfitriona de turistas nacionales e internacionales este 18 de octubre, durante la celebración de su feria patronal, dedicada a San Lucas Evangelista.

En una fiesta llena de tradiciones, cultura y diversión, será la agrupación Malacates Trébol Shop la encargada de amenizar parte de la celebración, que se extenderá por varios días y contará con conciertos de marimba, serenatas, bailes sociales y una fiesta en honor del 50 aniversario de la compañía de Bomberos Voluntarios de la localidad.

A esta celebración se suman los 200 años de fundación del municipio, que traerán alegría en una actividad única para toda la familia. El evento también contará con los tradicionales recorridos de los grupos de disfraces, que llevan música y color a toda la localidad.

La feria incluirá diversas actividades culturales para niños y adultos, así como una amplia oferta de gastronomía guatemalteca y platillos de temporada. Estas actividades se desarrollarán del viernes 10 al lunes 20 de octubre. A continuación, los detalles del concierto principal y el cronograma de actividades.

Concierto principal

Fecha:

Sábado 18 de octubre

Hora:

Iniciará a las 20 horas

Lugar:

6.a calle y 4.a avenida, zona 1 de San Lucas Sacatepéquez (cancha de baloncesto de la localidad)

Entrada:

Gratuita

Cronograma de actividades

Viernes 10 de octubre

Baile social de aniversario del Grupo de Disfraces Fantasías de Octubre

Lugar: Escuela O. U. M. República Federal de Centroamérica

Hora: 20 horas

Entradas: Información en sus redes sociales

Sábado 11 de octubre

Celebración de los 200 años de fundación del municipio

Lugar: Frente al edificio municipal

Hora: De 5 a 19 horas

Invitado especial: Tomás Morales y su Marimba Orquesta (13 horas, entrada libre)

Sábado 18 de octubre

Concierto de marimba pura

Lugar: 6.a calle y 4.a avenida, zona 1

Hora: 10 horas

6.a calle y 4.a avenida, zona 1 10 horas Tradicional baile social

Lugar: Escuela O. U. M. República Federal de Centroamérica, zona 1

Hora: Iniciará a las 20 horas

Domingo 19 de octubre

Concierto de música del recuerdo

Lugar: Cancha de baloncesto, zona 1

Hora: 15 horas

