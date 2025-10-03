Escenario
Malacates Trébol Shop se une a la feria patronal de San Lucas Sacatepéquez: fechas, actividades y conciertos
La tierra del atol de elote se viste de fiesta con su feria patronal, que presentará en vivo a Malacates Trébol Shop y otras agrupaciones. Conozca los detalles.
Músicos y cantantes de varias Marimbas Orquestas interpretaron algunos éxitos con Malacates Trébol Shop. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Conocida por su sabor artesanal, tradición y clima, San Lucas Sacatepéquez será anfitriona de turistas nacionales e internacionales este 18 de octubre, durante la celebración de su feria patronal, dedicada a San Lucas Evangelista.
En una fiesta llena de tradiciones, cultura y diversión, será la agrupación Malacates Trébol Shop la encargada de amenizar parte de la celebración, que se extenderá por varios días y contará con conciertos de marimba, serenatas, bailes sociales y una fiesta en honor del 50 aniversario de la compañía de Bomberos Voluntarios de la localidad.
A esta celebración se suman los 200 años de fundación del municipio, que traerán alegría en una actividad única para toda la familia. El evento también contará con los tradicionales recorridos de los grupos de disfraces, que llevan música y color a toda la localidad.
La feria incluirá diversas actividades culturales para niños y adultos, así como una amplia oferta de gastronomía guatemalteca y platillos de temporada. Estas actividades se desarrollarán del viernes 10 al lunes 20 de octubre. A continuación, los detalles del concierto principal y el cronograma de actividades.
Concierto principal
Fecha:
Sábado 18 de octubre
Hora:
Iniciará a las 20 horas
Lugar:
6.a calle y 4.a avenida, zona 1 de San Lucas Sacatepéquez (cancha de baloncesto de la localidad)
Entrada:
Gratuita
Cronograma de actividades
Viernes 10 de octubre
- Baile social de aniversario del Grupo de Disfraces Fantasías de Octubre
Lugar: Escuela O. U. M. República Federal de Centroamérica
Hora: 20 horas
Entradas: Información en sus redes sociales
Sábado 11 de octubre
- Celebración de los 200 años de fundación del municipio
Lugar: Frente al edificio municipal
Hora: De 5 a 19 horas
Invitado especial: Tomás Morales y su Marimba Orquesta (13 horas, entrada libre)
Sábado 18 de octubre
- Concierto de marimba pura
Lugar: 6.a calle y 4.a avenida, zona 1
Hora: 10 horas
- Tradicional baile social
Lugar: Escuela O. U. M. República Federal de Centroamérica, zona 1
Hora: Iniciará a las 20 horas
Domingo 19 de octubre
- Concierto de música del recuerdo
Lugar: Cancha de baloncesto, zona 1
Hora: 15 horas
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí