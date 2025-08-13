Mañanas de música y shows interactivos en el zoológico La Aurora: una aventura llena de ritmo, juegos y exploración animal

Una nueva aventura se acerca al zoológico La Aurora, donde el show musical interactivo fusionará la naturaleza con el ritmo y los juegos para que grandes y chicos disfruten del momento.

Promoviendo el poder de la música, el conocimiento de la naturaleza y el amor por la infancia, Musicalmente se une al zoológico para abrir un espacio destinado a los más pequeños del hogar y llevarlos por una experiencia única.

El evento incentiva el aprendizaje del idioma inglés a temprana edad por medio de la música y la exploración de instrumentos como el ukelele, la guitarra y el piano.

También se incluirá una exploración guiada por el zoológico La Aurora, donde, de primera mano, podrá conocer junto a sus hijos las curiosidades de los animales que allí habitan.

Fecha:

Viernes 22 de agosto

Hora:

10:00 y 11:00 (Se iniciará puntual)

Lugar:

Zoológico La Aurora. Calzada Roosevelt, zona 13, Ciudad de Guatemala, en la Casa del Té.

Precios y localidades:

Ingreso Q150 Ingreso de un adulto y un niño menor de 6 años

Venta de entradas

Adquiere tus entradas en las redes sociales oficiales de Zoológico La Aurora, llenando el formulario de inscripción en las historias destacadas.

