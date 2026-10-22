Mansión de Juan Gabriel en Florida sale a la venta: ¿cuál es la cifra millonaria que piden por ella?

Al norte de Miami, en una exclusiva zona de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, se encuentra la antigua mansión de Juan Gabriel, una propiedad de casi cuatro hectáreas que fue puesta a la venta por una cifra millonaria.

El inmueble pasó a formar parte de la fortuna del artista en 1995 y se convirtió en su residencia durante varios años. Luego, en el 2015, se lo traspasó a su hijo y, un año después, el cantante y compositor falleció.

Una sociedad limitada compró el inmueble en el 2022 por 9 millones de dólares y ahora lo vende por un precio cuatro veces mayor.

El pasado 7 de octubre se anunció su venta por 38.9 millones de dólares, con lo que se convirtió en el inmueble más caro de esa zona, según datos del diario Miami Herald.

El anuncio de la venta describe seis edificios, entre ellos una casa principal de cinco dormitorios, otra para invitados y un pabellón de baloncesto de 975 metros cuadrados, además de dos piscinas, estanques y árboles frutales, según informó EFE.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, también es recordado como el "Divo de Juárez" y por ser el autor de éxitos como Querida, Amor eterno y Hasta que te conocí.

A lo largo de su carrera escribió más de 1,800 canciones y vendió más de 100 millones de discos. En el 2009 fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

El artista falleció el 28 de agosto del 2016 por un supuesto infarto agudo de miocardio, en su residencia en Santa Mónica, California. A una década de su muerte, esa teoría aún es cuestionada.