Manto de Gemas: filme ganador del Oso de Plata que explora la violencia social, llega a los cines de Panajachel

Contada a partir de cuatro vidas, Manto de Gemas muestra los efectos de la violencia y el narcotráfico en distintas clases sociales. La película sigue la historia de tres mujeres cuyas vidas se entrelazan ante los hechos que aquejan a México, así como la de un joven que se ve atraído por el narcotráfico.

La cinta, dirigida por Natalia López Gallardo, se desarrolla en un entorno rural marcado por el aumento de la violencia derivada del narcotráfico y sigue a Isabel, una mujer de alta alcurnia en proceso de divorcio, que se muda a una antigua casa familiar. Allí se reencuentra con María, su empleada doméstica, cuya hermana ha desaparecido.

Esta unión las lleva a emprender una búsqueda desesperada en espacios afectados por la violencia. En ese camino conocen a Roberta, una policía que intenta salvar a su hijo del mundo del narcotráfico.

La función forma parte de las proyecciones de La Laguna Cinema, un proyecto local e independiente que busca acercar el cine, el arte y la cultura a las comunidades del lago, así como generar puntos de encuentro dentro de la comunidad.

Fecha

Viernes 19 de septiembre de 2025

Hora

18.30 horas

Lugar

La Galería Nan Cuz – Rancho Grande, en el cruce hacia calle 14 de Febrero, Panajachel, Sololá

Precios y localidades

Donativo: Q30

(Su aporte permite que La Laguna Cinema continúe llevando el cine a la comunidad y creando espacios de arte, encuentro y memoria, según detalla La Laguna Cinema).

Venta de entradas

Las entradas se adquieren el día del evento en la entrada de La Galería Nan Cuz.

