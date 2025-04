Manuel Masalva, actor de “Narcos”, está hospitalizado en Dubai por una “extraña” bacteria

Medios internacionales informaron recientemente que el actor Manuel Masalva, reconocidos por aparecer en series populares como Narcos, de Netflix, se encuentra hospitalizado de gravedad.

De acuerdo a medios como El Cierre Digital, el actor mexicano de 43 años, se habría enfermado por una "extraña y agresiva" bacteria cuando estaba de vacaciones en Dubai.

El medio señala que los médicos decidieron inducir al actor en un estado de coma dado la peligrosidad de la bacteria, y como el actor se enfermó en Dubai, tiene que buscar al forma de monetizar su hospitalización.

Por ello, los familiares de Masalva abrieron una recaudación de fondos en la página GoFundMe, en donde los familiares pidieron la cantidad de un millón de pesos mexicanos.

Afortunadamente para el actor, esa cifra fue alcanzada, ya que ahora se logró recaudar 1 millón 69 mil pesos mexicanos.

"Manu sigue delicado, ya se detectó la bacteria, esta en antibióticos, y estamos esperando que empiece una mejoría", dice la página de GoFundMe.

Mexican actor Manuel Masalva is in critical condition after being placed in a medically induced coma while battling bacterial infection. pic.twitter.com/X9m7rba53M