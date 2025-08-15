Manuel Turizo regresa a Guatemala con su gira 201 Tour

Conocido por su versatilidad musical, al interpretar géneros como reguetón, bachata y pop, entre otros, el cantante y compositor colombiano Manuel Turizo visitará Guatemala una vez más.

En esta ocasión, el intérprete de éxitos como La bachata, Una lady como tú y Sola traerá su gira 201 Tour, con la que recorrerá varios países de Latinoamérica, entre ellos Guatemala.

La promotora ASA confirmó la fecha del evento en la que Turizo interpretará sus principales éxitos en el país.

El cantante colombiano ha expresado en varias ocasiones su gusto por visitar Guatemala, al punto de haber grabado el video musical de su canción Nada ha cambiado en lugares emblemáticos de la Antigua Guatemala.

Fecha

Manuel Turizo ofrecerá un concierto en Guatemala, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Lugar

12 Avenida y Calle Mariscal Cruz Zona 5, Ciudad Guatemala

Precios y localidades

ASA Promotions aún no ha confirmado los precios ni las localidades del evento, pero lo hará en los próximos días a través de sus redes sociales.

