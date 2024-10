Marc Anthony votará por Kamala Harris y alerta a los latinos del “divisionismo” de Trump

El cantante Marc Anthony confirmó su apoyo a favor de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a través de un anunció publicitario difundido este 18 de octubre y en el que de paso recuerda a los latinos lo "divisivo" que fue el mandato del expresidente (2017-2021) y aspirante republicano, Donald Trump.

Ante cámaras, el salsero señaló que no olvida lo que fue la presidencia de Trump y en especial lo que "hizo y dijo" de Puerto Rico tras el devastador impacto en la isla del huracán María en 2017.

"Trump bloqueó miles de millones en asistencia mientras miles morían. Yo recuerdo cuando necesitábamos agua limpia y electricidad, Trump les tiró toallas de papel y llamó a Puerto Rico "sucio y pobre'", dijo Anthony en el anuncio.

El intérprete recordó además que Trump ya ha adelantado que, de ganar las elecciones el próximo 5 de noviembre, "va a separar niños (indocumentados) de sus familias, y amenazó con usar al Ejército para hacerlo".

"Esta elección va más allá de los partidos políticos. Debemos recordar que Estados Unidos se trata de eso, de estar unidos. Sin importar de donde vengamos", recalcó el músico, nacido en Nueva York e hijo de padres puertorriqueños.

El anuncio forma parte de una inversión de US$370 millones que ha hecho la campaña de Harris en publicidad para televisión y soportes digitales hasta el día de las elecciones, con énfasis en estados claves.

El corte de Anthony, llamado 'Recuerdo', se transmitirá a nivel nacional por la cadena Telemundo durante la emisión este domingo de los Premios Billboard de Música Latina 2024, además de otros medios hispanos.

