María Fleischmann: La guatemalteca que fue reconocida en Singapur durante La Copa del Mundo de Fotografía 2023

Como representantes de Guatemala asistieron los fotógrafos Elías Aguilar, Herbert Beteta, Abel Pérez, María Fleischmann, Geovin Morales, Alejandro Letrán, Jorge Cuyun, Fito Tejada, Nelo Mijangos, Sergio Izquierdo, Richard Gándara, Willy Posadas, José Manuel del Busto, Juan Pablo Méndez, Christian Hartmann, Juan Salazar, Luis Fuentes, Manuel Aldana, Anderson de Mata, Juan Longo, Roberto Sacasa, Esteban Biba, Ángel Melgar y Gerardo Velásquez.

Este 17 de marzo, la fotógrafa guatemalteca María Fleischmann obtuvo el séptimo lugar en la competencia de la Copa del Mundo de Fotografía 2023.

Fleischmann fue la única mujer del equipo de Guatemala, liderado por Nelo Mijangos, quien ganó un reconocimiento en esta competencia.

Su fotografía fue catalogada como una de las mejores y su trabajo forma parte de los 10 nominados en las categorías “Illustrative portrait” junto a fotógrafos de Brasil, Nueva Zelanda, India, México, Australia, Malasia y Finlandia.

Además, María Fleischmann, recibió un reconocimiento como la mejor de la nación.

La Copa fue fundada en 2013 como un esfuerzo cooperativo de la Federación de Fotógrafos Europeos (FEP) y Fotógrafos Profesionales de América (PPA) con el objetivo de unir a los fotógrafos.

Tras recibir el reconocimiento, María Fleischmann conversó con Prensa Libre y desde Singapur, la fotógrafa dijo que se sentía realmente orgullosa de haber participado en esa actividad.

“La verdad me siento contenta, siento que, al final es un gran logro debido a que se compite con personas con alto nivel. Además, al llegar a la final me dio otras perspectivas para nuevas metas y por eso me siento orgullosa”, dijo Fleischmann.

La guatemalteca es creadora de contenido para una marca reconocida de cámaras fotográficas, por su calidad de trabajo y su mayor pasión la evidencia en los retratos.

La fotografía ganadora fue la siguiente: