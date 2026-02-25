Marimba de la Municipalidad ofrecerá concierto gratuito en el Museo Miraflores

La marimba de Guatemala es uno de los símbolos patrios del país. Además de sus melodiosas notas, representa historia e identidad para los guatemaltecos.

En 1999, el Congreso de la República aprobó el Decreto 31-99, artículo 171, en el que se declara a la marimba, instrumento nacional por excelencia, como símbolo patrio, según información del Legislativo.

En el libro La marimba guatemalteca, el maestro Léster Godínez puntualiza que este instrumento fusiona elementos culturales de nuestro continente, así como de África y Europa, de acuerdo con información del Congreso de la República.

Datos hemerográficos de Prensa Libre indican que la marimba se fabrica con madera del árbol de hormigo, de origen prehispánico. Asimismo, se consigna que el 12 de febrero del 2015 fue declarada Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En febrero se celebra el Día de la Marimba, el día 20 de este mes, por lo que es frecuente que se organicen conciertos y presentaciones.

El sábado 28 de febrero se presentará la Marimba de la Municipalidad de Guatemala en el Museo Miraflores. La entrada será gratuita.

Fecha:

Sábado 28 de febrero de 2026

Hora:

14 horas

Lugar:

Museo Miraflores

7ma calle 21-55 Zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala..

Precios y localidades:

Entrada gratuita

