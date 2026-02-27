Escenario
“Marimba de tecomate: herencia ancestral”, el conversatorio que resalta el valor histórico y cultural del instrumento
En un momento de reflexión sobre la herencia y la cultura de la marimba, el Ministerio de Cultura y Deportes invita a un conversatorio que profundiza en las raíces, la memoria y la tradición viva de este instrumento.
Un diálogo sobre nuestras raíces, memoria y tradición viva (Foto Prensa Libre: Cortesía MCD / René Argueta)
Si le interesa la historia y tradición musical del país, el Ministerio de Cultura y Deportes realizará el conversatorio “Marimba de tecomate: herencia ancestral”, un espacio dedicado a profundizar en el valor cultural de este instrumento ancestral.
Durante el evento se abordará la importancia histórica de la marimba de tecomate, su presencia en ceremonias comunitarias y los desafíos para su preservación.
Esta es la cuarta edición organizada por Marimba Guatemala, del Ballet Moderno y Folklórico, cuyos representantes destacan que durante el conversatorio “se analizará la situación actual de la marimba de tecomate, cuya continuidad enfrenta desafíos debido al limitado apoyo y a la disminución de marimbistas especializados en este instrumento”.
La actividad se celebrará días antes de la conmemoración nacional de este instrumento, que ha formado parte de la identidad de cada guatemalteco dentro y fuera de las fronteras del país.
Fecha:
1 de marzo del 2026
Hora:
16 a 18 horas
Lugar:
Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Panelistas:
- Amauri Ángel
- Antonio Flores
- Manuel Tecum
- Álvaro Méndez
- René Argueta (moderador)
Precio:
Entrada gratuita
Entrada:
Puede descargarse en: https://proticket.store/event/conversatorio-marimba-de-tecomate-herencia-ancestral-jxzek
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí