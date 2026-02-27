“Marimba de tecomate: herencia ancestral”, el conversatorio que resalta el valor histórico y cultural del instrumento

Si le interesa la historia y tradición musical del país, el Ministerio de Cultura y Deportes realizará el conversatorio “Marimba de tecomate: herencia ancestral”, un espacio dedicado a profundizar en el valor cultural de este instrumento ancestral.

Durante el evento se abordará la importancia histórica de la marimba de tecomate, su presencia en ceremonias comunitarias y los desafíos para su preservación.

Esta es la cuarta edición organizada por Marimba Guatemala, del Ballet Moderno y Folklórico, cuyos representantes destacan que durante el conversatorio “se analizará la situación actual de la marimba de tecomate, cuya continuidad enfrenta desafíos debido al limitado apoyo y a la disminución de marimbistas especializados en este instrumento”.

La actividad se celebrará días antes de la conmemoración nacional de este instrumento, que ha formado parte de la identidad de cada guatemalteco dentro y fuera de las fronteras del país.

Fecha:

1 de marzo del 2026

Hora:

16 a 18 horas

Lugar:

Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Panelistas:

Amauri Ángel

Antonio Flores

Manuel Tecum

Álvaro Méndez

René Argueta (moderador)

Precio:

Entrada gratuita

Entrada:

Puede descargarse en: https://proticket.store/event/conversatorio-marimba-de-tecomate-herencia-ancestral-jxzek

