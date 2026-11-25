La Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’ ofrecerá cuatro funciones durante su temporada navideña, que se enmarca en el Festival Noche Buena, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Luces de Navidad, como se titula esta temporada, brindará, según señalan los organizadores, "una experiencia musical que combina los clásicos de esta época con los sonidos y las expresiones de nuestra identidad cultural".

Variado repertorio

Entre los temas clásicos que la marimba interpretará durante sus conciertos se encuentran El niño del tambor, Feliz Navidad y Noche de paz, junto a piezas del repertorio guatemalteco como Las Tortugas, La Quema del Diablo y Navidad Campesina. La agrupación marimbística también ofrecerá adaptaciones para marimba de temas internacionales como It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas.

Los sonidos propios de la música autóctona estarán presentes gracias a la incorporación de instrumentos tradicionales como los caparazones de tortuga y los chinchines.

Con el propósito de acercar esta experiencia musical a más personas, se han programado cuatro presentaciones en diferentes días y horarios. Todas serán de ingreso gratuito, sin necesidad de reservar boleto y abiertas a todo público, convirtiéndose en una excelente oportunidad para compartir en familia y disfrutar del talento de las artistas guatemaltecas en un ambiente lleno de música y tradición.

Fechas y horarios:

· Jueves 3 de diciembre, a las 10 horas.

· Viernes 4 de diciembre, a las 16 horas.

· Sábado 5 de diciembre, a las 17 horas.

· Domingo 6 de diciembre, a las 16 horas.

Lugar

Teatro de Bolsillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1

Admisión

El ingreso no requiere reservación ni compra de boletos. El aforo es limitado y se recomienda llegar con anticipación para asegurar un espacio

Parqueo

Q25

Ubicación

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