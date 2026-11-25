conciertos
Marimba Femenina de Concierto invita a encender las “Luces de Navidad” con música
En su temporada navideña, la institución artística ofrecerá cuatro presentaciones gratuitas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
El repertorio navideño que interpreta la Marimba Femenina de Concierto incluye desde sonidos autóctonos guatemaltecos hasta piezas internacionales. (Foto Prensa Libre: Marimba Femenina de Concierto)
La Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’ ofrecerá cuatro funciones durante su temporada navideña, que se enmarca en el Festival Noche Buena, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes.
Luces de Navidad, como se titula esta temporada, brindará, según señalan los organizadores, "una experiencia musical que combina los clásicos de esta época con los sonidos y las expresiones de nuestra identidad cultural".
Variado repertorio
Entre los temas clásicos que la marimba interpretará durante sus conciertos se encuentran El niño del tambor, Feliz Navidad y Noche de paz, junto a piezas del repertorio guatemalteco como Las Tortugas, La Quema del Diablo y Navidad Campesina. La agrupación marimbística también ofrecerá adaptaciones para marimba de temas internacionales como It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas.
Los sonidos propios de la música autóctona estarán presentes gracias a la incorporación de instrumentos tradicionales como los caparazones de tortuga y los chinchines.
Con el propósito de acercar esta experiencia musical a más personas, se han programado cuatro presentaciones en diferentes días y horarios. Todas serán de ingreso gratuito, sin necesidad de reservar boleto y abiertas a todo público, convirtiéndose en una excelente oportunidad para compartir en familia y disfrutar del talento de las artistas guatemaltecas en un ambiente lleno de música y tradición.
Fechas y horarios:
· Jueves 3 de diciembre, a las 10 horas.
· Viernes 4 de diciembre, a las 16 horas.
· Sábado 5 de diciembre, a las 17 horas.
· Domingo 6 de diciembre, a las 16 horas.
Lugar
Teatro de Bolsillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1
Admisión
El ingreso no requiere reservación ni compra de boletos. El aforo es limitado y se recomienda llegar con anticipación para asegurar un espacio
Parqueo
Q25
Ubicación
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.