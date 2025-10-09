Marimba y rock se unen en tributo a Queen en el corazón de Antigua Guatemala

Killer Queen, la banda guatemalteca que, desde hace una década, rinde tributo al legado de Freddie Mercury y Queen, vuelve a los escenarios con una propuesta que promete energía, nostalgia y sorpresa.

Al frente está Joam Zamora, vocalista que encarna al mítico Freddie con una mezcla de respeto y carisma. Su interpretación —acompañada de vestuario y una puesta en escena vibrante— revive los himnos que marcaron generaciones.

Esta vez, el grupo llevará su espectáculo a Antigua Guatemala, en un concierto gratuito que busca emocionar a locales y visitantes. La presentación ofrecerá un giro inesperado: los clásicos We Will Rock You, Love of My Life y We Are the Champions se fusionarán con los sonidos de la marimba, en una experiencia que une el rock británico con el alma guatemalteca.

En el escenario participarán más de 35 artistas, entre ellos el Coro Guatelírica, la Orquesta Juvenil Municipal de Antigua y la Marimba Queen.

Fecha

Sábado 18 de octubre del 2025

Hora

De 18 a 20 horas

Lugar

Centro de Formación de la Cooperación Española, 6a. Av. Norte entre 3a. y 4a. calle, Antigua Guatemala.

Precio

Gratuito

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.