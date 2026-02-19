Marimba y vientos protagonizarán concierto gratuito con obras de Dieter Lehnhoff

El Club Alemán, en la zona 15 capitalina, será la sede de este concierto especial con las obras de Dieter Lehnnoff, que se celebrará el martes 24 de febrero, a las 19:00 horas, con admisión gratuita.

El encargado de ejecutar sus piezas será el Quinteto Brisante, integrado por la flautista Gabriela Corleto, el oboísta Carlos Galdámez, el clarinetista Sergio Reyes, la fagotista Telma Díaz, el cornista Josué Vásquez; acompañados de la solista de marimba, Blanca Luz Delgado.

Además, se contará con la presencia del mismo Dieter Lehnhoff, compositor, director de orquesta y musicólogo guatemalteco, quien estará a cargo de comentar sus piezas icónicas.

El concierto abrirá con la interpretación de Bloomsday, obra encargada por dos entidades de Salzburgo, Austria, y estrenada en 2022 en esa ciudad, por el centenario de la publicación de la novela Ulysses, del escritor irlandés James Joyce.

La siguiente obra será el Concierto a 6 para marimba y vientos, composición ganadora del Certamen Centroamericano “15 de septiembre”, en 2020.

Y el programa continuará con obras como: una Suite de la ópera Pimalina, en tres movimientos; Música lúdica; tres Piezas en estilo muy antiguo y, finalmente, la obra Remembranzas Criollas, integrada por el danzón Tardes de feria, el Canto Llanero y el vals criollo Llegó Pacheco.

Fecha:

Martes 24 de febrero de 2026.

Horario:

19 horas.

Lugar:

Club Alemán de Guatemala, 3ª. Calle 13-89, zona 15, Colonia Tecún Umán.

Entrada:

Gratuita.



