Mario Antonio Sandoval Samayoa y su exploración en el mundo idiomático de Asturias

La literalidad de la portada es indudable cuando se contrapone al título del libro, mismo que tomó inspiración sobre lo que se dice de Cara de Ángel en Señor Presidente; esa máxima publicación que le valió a Miguel Ángel Asturias un reconocimiento histórico que se evidenció con la entrega del Premio Nobel de Literatura en diciembre de 1967.

Aquello ocurrió en Estocolmo, Suecia, y dentro del magno evento con la realeza sueca también asistió un grupo de guatemaltecos entre los que destacó Mario Antonio Sandoval Samayoa, quien para entonces tenía 20 años.

Después de la ceremonia el entonces joven no tuvo mucha interacción con el escritor de Hombres de Maíz, pero hoy lo recuerda como una persona “bonachona” y amable con quienes estaban en el lugar.

Sandoval, ahora periodista y también licenciado en Filosofía y Letras, cuenta que dos años antes de la entrega del Nobel había leído a Asturias por primera vez. Esa experiencia -algo obligada, comparte- le permitió descubrir nuevas formas en la literatura.

“Leí a Asturias algo tarde, cuando tenía 18 años, y con el tiempo descubrí la belleza de sus figuras. Entendí que a veces se puede reír con él, pero también llorar. Es ahí donde está su calidad literaria”, cuenta Sandoval, 55 años después del breve encuentro en Suecia, del cual quedó un registro fotográfico.

Después del episodio en Estocolmo varias cosas cambiaron en el tránsito de las décadas. Sandoval hizo carrera en la Universidad Rafael Landívar, exploró el idioma y las posibilidades de la comunicación. Inicó su carrera como reportero cubriendo nota roja y llegó a ser Subdirector y Director de Prensa Libre.

Años más adelante, llegaría a ser dos veces presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, catedrático en las asignaciones universitarias de redacción periodística de ética del peridismo, así como llegó a ser parte de la Academia Guatemalteca de la Lengua donde ingresó luego de presentar una investigación titulada La Cercana Lejanía entre Periodismo y Literatura.

Por otro lado, y en el impase de esos años, Miguel Ángel Asturias siguió escribiendo y publicando alrededor del mundo. El poder de sus escritos sostuvieron una conexión interminable con Guatemala y también, con Mario Antonio Sandoval Samayoa.

Restaurar las islas del idioma

Tras varias décadas de ejercicio en la industria de la prensa y la docencia universitaria, Sandoval Samayoa decidió reivindicar el mundo idiomático de Asturias con Era bello y malo como Satán…

El libro en cuestión, más que una celebración a Asturias es una búsqueda por conectar de forma intergeneracional con las personas interesadas en el idioma español, sirviéndose del vehículo narrativo del Nobel de Literatura.

En casi 100 páginas, Mario Antonio ha reunido figuras literarias, así como palabras “extrañas” pero propias del lenguaje guatemalteco, para poder explicárselas a los lectores. Esto corresponde en gran medida a una que urgencia rastreada por Sandoval desde hace tiempo.

A decir del periodista y escritor, el idioma español está siendo “atacado y amenazado” por formas contemporáneas de abordar la comunicación. Ejemplos como la inclusividad en el lenguaje son, al parecer de Sandoval Samayoa, “islas” que se distinguen por un “absolutismo” que dicta cómo deberían de nombrarse los sujetos en la sociedad y en los recursos textuales.

“El interés de este libro puede ser defender al idioma del ataque que está sufriendo. No hablamos de un buen o un mal español, sino de uno que está lleno de riqueza ya que por ejemplo, en varios países pueden existir distintos significados de palabras, validados y reales en el diccionario”, argumenta el autor de Era bello y malo como Satán…

Para llegar a esta guía de rescate y reivindicación idiomática, Sandoval Samayoa inició una investigación hace cuatro años en la que hizo labor arqueológica al rastrear figuras literarias y palabras contenidas en las publicaciones Señor Presidente, Hombres de Maíz, Leyendas de Guatemala y Viernes de Dolores de Asturias.

Otro recurso que utilizó el autor fue preguntarle a un grupo de 50 jóvenes de alrededor de veinte años que hubieran leído las obras de Asturias, para que ubicaran palabras atípicas e incomprendidas; muchas de las cuales resultaron ser parte de un lenguaje cotidiano guatemalteco que se ha ido perdiendo.

De allí, la insistencia de Sandoval Samayoa por compartir a través de este libro sus aportes investigativos con una camada de jóvenes, que asegura, no siempre son reacios al consumo intelectual.

“Después de dar clases durante 24 años me he dado cuenta de que es falso decir que la gente joven no se interesa por el idioma, la filosofía, o la humanidad. Obviamente, no a todos les interesará en un cien por ciento, pero creo que esta guía puede ayudar a comprender más sobre formas literarias”, comparte.

Por otro lado, Era bello y malo como Satán… también dibuja la posibilidad de dar a conocer a más personas sobre el extenso perfil que tenía Miguel Ángel Asturias. “Resulta necesario para que la gente sepa quién fue. Hay quienes no saben si fue presidente, arzobispo o incluso, jugador de fútbol”, apunta Mario Antonio Sandoval Samayoa.

Si tiene interés en adquirirlo, puede solicitarlo al correo electrónico serieperiferia@gmail.com.