Escenario
Marlov Barrios y Los Cenotafios: Fecha, hora y otros detalles del concierto que reunirá las artes visuales, la música y la poesía
El guatemalteco Marlov Barrios presentará un espectáculo en el que predominarán diversas manifestaciones artísticas.
Marlov Barrios promueve concierto en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía José Mollinedo)
El artista visual y músico Marlov Barrios se presentará en el país y compartirá Los Cenotafios, una obra que describe como la integración de las artes visuales, la música y la poesía.
Durante varios años, Barrios ha mostrado su pasión por la poesía, el cine, la arquitectura y la música. Además, ha creado varias piezas en las que ha proyectado su ejercicio visual y arquitectónico.
Cuenta con los álbumes Manjar profano (2023) y Cardiotomía (2026), y en la actualidad promueve Los Cenotafios, un concierto que contará con el apoyo en directo de los músicos Juancarlos Barrios (guitarra), Pepe Mollinedo (batería), Luis Pedro González (bajo), y Paulo García (teclados).
“Los Cenotafios es la obra que presentaré en el Teatro del IGA. Básicamente, es la conjunción, la integración de las artes visuales, la música y la poesía”, afirmó Marlov Barrios.
De acuerdo con el artista local, integrar de forma íntima, energética y palpable, una expresión artística es fundamental debido a que confluyen múltiples expresiones.
“Desde un principio, este concierto fue planteado como una experiencia sumamente inmersiva, introspectiva, con una fuerte carga poética y emocional”, añadió Barrios.
Fecha
Marlov Barrios y Los Cenotafios se presentará en Guatemala, el jueves 28 de mayo del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas
Lugar
Teatro Dick Smith, del IGA. Zona 4 de la capital.
Precios
- Preventa Q180
- Taquilla Q200
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de culturales.iga.edu
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