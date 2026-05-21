Marlov Barrios y Los Cenotafios: Fecha, hora y otros detalles del concierto que reunirá las artes visuales, la música y la poesía

El artista visual y músico Marlov Barrios se presentará en el país y compartirá Los Cenotafios, una obra que describe como la integración de las artes visuales, la música y la poesía.

Durante varios años, Barrios ha mostrado su pasión por la poesía, el cine, la arquitectura y la música. Además, ha creado varias piezas en las que ha proyectado su ejercicio visual y arquitectónico.

Cuenta con los álbumes Manjar profano (2023) y Cardiotomía (2026), y en la actualidad promueve Los Cenotafios, un concierto que contará con el apoyo en directo de los músicos Juancarlos Barrios (guitarra), Pepe Mollinedo (batería), Luis Pedro González (bajo), y Paulo García (teclados).

“Los Cenotafios es la obra que presentaré en el Teatro del IGA. Básicamente, es la conjunción, la integración de las artes visuales, la música y la poesía”, afirmó Marlov Barrios.

De acuerdo con el artista local, integrar de forma íntima, energética y palpable, una expresión artística es fundamental debido a que confluyen múltiples expresiones.

“Desde un principio, este concierto fue planteado como una experiencia sumamente inmersiva, introspectiva, con una fuerte carga poética y emocional”, añadió Barrios.

Fecha

Marlov Barrios y Los Cenotafios se presentará en Guatemala, el jueves 28 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas

Lugar

Teatro Dick Smith, del IGA. Zona 4 de la capital.

Precios

Preventa Q180

Taquilla Q200

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de culturales.iga.edu

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