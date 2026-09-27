Máscaras, penachos y botargas llenan de color el Centro Histórico durante desfile de conviteros

Un total de 139 agrupaciones de conviteros 20 departamentos participan en una tradición que muestra la riqueza de cada rincón de Guatemala en el Centro Histórico de la zona 1 de la capital.

La actividad cuenta con dos recorridos: uno parte del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y el otro, del sector del Parque Jocotenango. Ambos avanzan hacia el Centro Histórico y concluyen en la Plaza de la Constitución.

Cada máscara, penacho, armadura, uniforme o textil que recorrerá las calles este domingo representa también horas de trabajo, creatividad y organización comunitaria.

Así, los vestuarios de convite no son únicamente parte del espectáculo visual. También son una forma de expresar identidad, conservar conocimientos y permitir que una tradición transmitida entre generaciones continúe transformándose sin perder su vínculo con las comunidades que la mantienen viva.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los convites y lo que representan

Hablar de los convites en Guatemala es hablar de música y danza, pero también de creatividad, identidad y transformación. El vestuario es uno de los elementos más llamativos de esta tradición y permite reconocer la personalidad que cada agrupación imprime a sus presentaciones.

A lo largo del tiempo, el vestuario ha cambiado junto con los propios convites. Las primeras representaciones incorporaban principalmente máscaras de animales y personajes humanos; posteriormente, surgieron propuestas más elaboradas que integran referencias de la cultura popular, personajes del cine, guerreros, botargas y diseños creados especialmente para cada agrupación.

Esta variedad permite que, dentro de una misma tradición, convivan distintas formas de entender y representar el convite.

Guerreros

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Destacan por la riqueza visual de su vestuario. Penachos de gran tamaño, armaduras, emblemas y diferentes elementos ornamentales forman parte de composiciones que buscan causar impacto durante los recorridos.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Este tipo de vestimenta tiene una presencia importante en agrupaciones de Quiché y su elaboración requiere un trabajo minucioso. Dependiendo de la complejidad del diseño y de la cantidad de piezas que lo conforman, su preparación puede extenderse durante varios meses.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Botargas

(Foto Prensa Libre: Esdras Laz)

Las botargas se distinguen por su tamaño y por la variedad de personajes que representan. Animales, caricaturas, superhéroes y figuras inspiradas en películas forman parte de esta categoría, que incorpora elementos reconocibles de distintas épocas.

(Foto Prensa Libre: Esdras Laz)

Durante los recorridos suelen generar una interacción especial con el público, principalmente con niñas y niños, quienes se acercan para observarlas de cerca y tomarse fotografías con sus personajes favoritos.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Uniforme de gala

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Algunas agrupaciones optan por un vestuario de gala diseñado para mantener una imagen conjunta durante sus presentaciones.

En estos casos no se utilizan máscaras y el protagonismo recae principalmente en la coordinación de los integrantes, las formaciones y las coreografías que desarrollan a lo largo del recorrido.

Indumentaria maya y regional

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Otros convites encuentran en la indumentaria maya y regional una forma de expresar la identidad de sus comunidades.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Los textiles, colores, diseños y formas de vestir adquieren un papel central en estas presentaciones. Al no emplear máscaras, las agrupaciones resaltan la ejecución de sus coreografías, muchas de ellas acompañadas por marimba orquesta.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La vestimenta se convierte así en una forma de mostrar la diversidad cultural del país y el vínculo que cada agrupación mantiene con su territorio.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Fieros

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Se caracterizan por el uso de máscaras y personajes vinculados con el humor y la sátira.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Sus máscaras pueden elaborarse con materiales como madera, fibra de vidrio o látex y forman parte de una expresión particular dentro de la tradición convitera, en la que la caracterización y la interacción con el público adquieren especial relevancia.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El trabajo detrás de cada personaje

Antes de salir a las calles, cada atuendo pasa por un proceso que comienza mucho antes del día de la presentación.

(Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Artesanos, diseñadores y confeccionistas participan en la creación de máscaras, armaduras, penachos, accesorios y otras piezas que permiten construir la imagen de cada personaje. Algunos diseños requieren varios meses de trabajo debido a su tamaño, cantidad de detalles y complejidad.

(Foto Prensa Libre: Esdras Laz)

Este proceso también forma parte de la tradición, pues alrededor de los convites se conservan y transmiten conocimientos relacionados con la confección, el diseño y la elaboración artesanal.