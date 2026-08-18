Mauro Osorio Galería: el nuevo espacio para el arte que será inaugurado en septiembre

La obra de Mauro Osorio Juárez incluye tanto libros como piezas de arte visual y en ambos idiomas artísticos busca expresar sin límites. Esa libertad artística que lo caracteriza forma parte de la inspiración de la Galería-Taller Mauro Osorio, que según aseguran sus fundadores, "es parte de un proyecto integral cuya conformación está en proceso. Este proyecto contempla, ser epicentro de actividades que provoquen nuevas maneras de experimentar lo que tradicionalmente se conoce como Galería”.

Entre los objetivos que el nuevo espacio expositivo busca cumplir se cuentan "ser un espacio de formación técnica, teórica y documental". El lugar ofrece combinar la atmosfera propia del taller donde el artista ha trabajado su producción visual en los últimos años, con la frescura de este nuevo proyecto.

Fusión de gustos y artes

La galería taller ofrecer versatilidad, por medio de la oferta que involucra "espacios para grupos reducidos en número, pero amplios de criterio", aseguran los fundadores de este espacio. De acuerdo con lo que se anuncia, en la galería- taller los visitantes podrán experimentar de una oferta estética y artística, a través tanto de obras visuales como culinarias.

Al momento de la inauguración, la galería contará con el trabajo de Mauro Osorio y en el futuro se programarán exposiciones de artistas a quienes se les invitará a participar con sus propuestas. "La idea principal es otorgar un espacio a productoras y productores artísticos cuyo trabajo apunte al planteamiento de preguntas provocadoras y respuestas visuales innovadoras planteadas en lo que entendemos como formatos tradicionales, los cuales estamos convencidos que deben revalorizarse y que el medio artístico local cuenta con auténticas expresiones que apuntan a ello", exponen los organizadores.

El inspirador

Mauro Osorio comenzó su carrera en 1986. Durante dos años fue ilustrador del suplemento Tzolkin del Diario de Centroamérica y entre 1992 y 2010 lo fue de la Editorial Letra Negra. También ha ilustrado publicaciones del Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Educación.

Fue asistente y coordinador del Departamento Artístico del Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Paiz. En esa misma entidad fue asistente de gerencia. Ha sido docente de Arte mesoamericano y Apreciación y teoría del arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla.

Entre los reconocimientos a los que se ha hecho acreedor se cuentan el haber sido nombrado Joven valor de la plástica guatemalteca por el Ministerio de Cultura y Deportes en 1989. Obtuvo el Premio Único en la categoría Libre Creatividad, en el concurso internacional Arturo Martínez, en Quetzaltenango en 1990. Fue finalista en Juannio en 1998. En la Bienal de Arte Paiz de 2000 ganó una Mención honorífica. En 2004 y 2005 obtuvo el Premio Plata en pintura de Arte en Mayo, de la Fundación Rozas-Botrán. En ese mismo certamen, en 2015 ganó el tercer premio en fotografía.

Inauguración de la galería

Fecha

Jueves 3 de septiembre de 2026

Hora

18.30 a 21 horas

Lugar

La Casona Centro Cultural, 3a calle 3-59, zona 1

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento